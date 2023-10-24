八里教養院生命之美到成州國小　腦麻生與同學舞出動人樂章

新北市立八里愛心教養院「生命之美」校園巡迴列車， 24日開進五股成州國小，由教養院輪標舞社團以「sweet like cola」及「chilly cha cha」2首舞曲揭開序幕，成州國小也以鼓獅隊熱情迎接， 藉由鼓聲與舞蹈交流，不僅讓院生展現活力， 也培養學生對身障者的同理心和尊重感。

「生命之美」校園巡迴展還設計了五道關卡， 包含陶藝及輕黏土創作教學、生命故事繪本、輪標舞體驗活動、 地板滾球及襪子娃娃等多元課程，學生在院生和老師的導覽介紹下， 佩服院生突破身體上的限制，努力活出生命的光采。

院生小霖現年20歲，罹患罕見疾病裘馨氏肌肉失養症，無法翻身， 生活起居需仰賴他人，但他不氣餒， 2021年從特殊教育學校畢業後，參加各項課程學習， 在輪標舞社團許美惠老師指導下，跟著指令操控著電動輪椅舞蹈，2022年起便跟著教養院參加校園巡迴展， 這次他更充當老師的助手，與成州國小校長王淑玲一起舞蹈， 讓校長深為讚嘆。

王淑玲校長表示，該校以「健康活力、多元共榮、合作尊重」 為願景，透過與教養院生命之美校園活動， 讓學生進一步了解身障者生活上的種種不便卻努力克服， 絕不向命運低頭，藉此培養同理心，提升對身障朋友的尊重與接納， 也會讓同學在日常學習中主動關懷他人，共創校園友愛環境。

八里愛心教養院秘書廖綺紋表示， 感謝成州國小師生促成生命之美校園交流活動， 記得在2014年和2019年也曾造訪過成州， 院生在與同學交流互動後， 皆會帶著滿滿的正能量和歡樂回到教養院， 也讓院生從與人的聯結互動中，找到生命和存在的意義。