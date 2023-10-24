八里教養院生命之美到成州國小　腦麻生與同學舞出動人樂章

新北市立八里愛心教養院「生命之美」校園巡迴列車，24日開進五股成州國小，由教養院輪標舞社團以「sweet like cola」及「chilly cha cha」2首舞曲揭開序幕，成州國小也以鼓獅隊熱情迎接，藉由鼓聲與舞蹈交流，不僅讓院生展現活力，也培養學生對身障者的同理心和尊重感。
「生命之美」校園巡迴展還設計了五道關卡，包含陶藝及輕黏土創作教學、生命故事繪本、輪標舞體驗活動、地板滾球及襪子娃娃等多元課程，學生在院生和老師的導覽介紹下，佩服院生突破身體上的限制，努力活出生命的光采。
院生小霖現年20歲，罹患罕見疾病裘馨氏肌肉失養症，無法翻身，生活起居需仰賴他人，但他不氣餒，2021年從特殊教育學校畢業後，參加各項課程學習，在輪標舞社團許美惠老師指導下，跟著指令操控著電動輪椅舞蹈，2022年起便跟著教養院參加校園巡迴展，這次他更充當老師的助手，與成州國小校長王淑玲一起舞蹈，讓校長深為讚嘆。
王淑玲校長表示，該校以「健康活力、多元共榮、合作尊重」為願景，透過與教養院生命之美校園活動，讓學生進一步了解身障者生活上的種種不便卻努力克服，絕不向命運低頭，藉此培養同理心，提升對身障朋友的尊重與接納，也會讓同學在日常學習中主動關懷他人，共創校園友愛環境。
八里愛心教養院秘書廖綺紋表示，感謝成州國小師生促成生命之美校園交流活動，記得在2014年和2019年也曾造訪過成州，院生在與同學交流互動後，皆會帶著滿滿的正能量和歡樂回到教養院，也讓院生從與人的聯結互動中，找到生命和存在的意義。