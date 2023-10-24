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比日行萬步有效！研究：爬樓梯可降低心血管疾病風險 但5種人要避免

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/24 16:34
研究顯示，每天爬5層樓梯有助於降低心血管疾病風險。（圖／pixabay）

研究顯示，每天爬5層樓梯有助於降低心血管疾病風險。（圖／pixabay）

根據發表在科學期刊《動脈粥樣硬化》（Atherosclerosis）的研究顯示，每天爬5層樓梯有助於降低心血管疾病風險。

根據該研究的通訊作者Lu Qi 博士在新聞稿中的說法，每天爬五層樓梯有助降低罹患動脈粥樣硬化心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD)的風險20%，比每天步行萬步對心血管健康更有效，此外，當受測者停止每天爬樓梯後，罹患心血管疾病的風險增加了32%。

研究人員從英國生物樣本庫（UK Biobank）蒐集了超過40萬名成年人的健康數據，並根據家族史、遺傳風險因素、生活習慣以及高血壓和吸菸史等既定風險因素，計算參與者患心血管疾病的可能性，並在12 年半後，針對受測者進行了追蹤調查。

Lu Qi表示，爬樓梯屬於短時間較高強度運動，依研究結果顯示，是改善心肺健康和血脂的一種省時方法，特別是對於那些無法達到建議運動量的人來說。

據國外健康網站WELL+GOOD報導，每天爬樓梯雖然有助於降低代謝症候群的風險、降低血壓、改善平衡、有益骨質密度和鍛煉肌肉，但心臟科醫生Ronald G. Grifka提醒，從事任何的運動，包含爬樓梯時，如出現呼吸急促、胸痛等情況，千萬別勉強，建議儘速至醫療院所做心血管方面的各項檢查。

此外，爬樓梯雖有諸多益處，也是無環境與時間限制的運動，但如果有退化性關節炎、髕骨外翻、O型腿、肥胖和心血管疾病的人則不建議作爬樓梯運動。

什麼是動脈粥狀硬化心血管疾病？

根據台北市醫師公會資料顯示，動脈粥狀硬化心血管疾病主要包含非致命性心肌梗塞(non-fetal MI)、心因性猝死(CHD death)、致命性及非致命性腦中風(fetal and non-fetal stroke)等，因動脈內皮細胞被刺激後，歷經緩慢漸進地發炎、增厚、變硬，最終阻塞心臟和腦部動脈的過程。

據統計，動脈粥狀硬化心血管疾病是美國糖尿病患者最致命的併發症之一。
爬樓梯
動脈粥樣硬化
心血管疾病
日行萬步

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