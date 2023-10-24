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【更新】東台灣蘇花公路新澳隧道17車連撞！1死11傷　網友提醒用路人: 隧道設計忽寬忽窄

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/24 17:05
台9線蘇花公路新澳隧道北上車道24日下午1時許發生多車追撞車禍，造成數人受傷，宜蘭縣消防局派遣人車前往救援。（讀者提供）中央社

台9線蘇花公路新澳隧道北上車道24日下午1時許發生多車追撞車禍，造成數人受傷，宜蘭縣消防局派遣人車前往救援。（讀者提供）中央社

更新時間: 2023-10-25 12:30

1輛砂石車24日下午在新澳隧道高速衝撞前方回堵車流過程持續約10秒，釀1死11傷。肇事駕駛蔣姓男子供稱，因一時恍神疏忽前方車況釀成事故。不過確切肇事原因仍有待警方調查

蘇花路廊宜蘭縣南澳鄉新澳隧道北上車道，24日下午1時許發生多車追撞交通事故，警消獲報到場，確認包含1輛大型重型機車在內共17輛車追撞，造成8名男子和4名女子受傷，分別送往羅東博愛醫院等共5間醫院救治。

其中，自小客車駕駛76歲張姓男子，經送往蘇澳榮民醫院急救後，於下午4時10分宣告不治，另大型重型機車駕駛58歲鄭姓男子右腳踝開放性骨折，所幸意識清楚沒有生命危險，其餘傷者多為肢體擦傷。

根據肇事砂石車上行車記錄器畫面顯示，這輛砂石車下午1時41分行經事故現場時，疑在未減速情況下，高速衝撞前方已停下車流，砂石車先撞上自小客車後，持續往前推撞大貨車等車輛，追撞過程持續約10秒，造成17輛車受損，畫面驚悚。

肇事砂石車駕駛55歲蔣姓男子受到輕傷，經警方實施酒測，沒有酒精反應，蔣男正在蘇澳警分局交通分隊製作筆錄，蔣男供稱，因一時恍神疏忽前方車況釀起事故，不過確切肇事原因，仍有待警方後續調查。全案朝過失致死罪嫌偵辦。

對於外傳車流回堵原因是為禮讓後方救護車，中央社引述宜蘭縣消防局指出，車輛回堵原因為交通部公路局東區養護工程分局於台9線北向113.68公里處，進行交控設備維護作業，為顧及用路人及配合施工作業安全，在新澳隧道北口實施交通管制造成車輛回堵。

消防局指出，救護車於下午1時37分在新澳隧道南口外，已超越肇事砂石車，離開隧道時事故尚未發生，這起交通事故與禮讓救護車並無關係。

有網友po文沉痛指出:

#鑑請花東公務單位如果要封路施工 請務必要在進隧道前方封閉道路！淨空隧道內！以免視線不良造成事故！！！

首次發稿: 2023-10-24 16:29

【駕駛當心】蘇花公路新澳隧道16車連撞！1命危11輕重傷

台9線蘇花公路新澳隧道北上車道今天(24日) 下午1時許發生16車追撞事故，至截稿為止已知造成1人命危和1人重傷、另有10人受傷，受困人員已全數脫困送醫急救。

宜蘭縣消防局下午1時42分獲報，宜蘭縣南澳鄉新澳隧道內北上車道發生多車追撞，立即出動蘇澳、馬賽、南方澳、冬山、五結、廣興、宜蘭及羅東分隊人車前往救援，消防抵達時，中央社報導，現場共有10輛自小客車及4輛大型車輛追撞，碎片散落四處，其中有1名傷者被壓在車底，大喊救命。

消防局表示，受困人員在下午3時已全數脫困，有1人失去生命徵象、1人受到重傷、1人受傷程度為中等、9人受到輕傷，至於肇事原因有待警方調查。

不過根據TVBS報導，車禍當中受波及的有16部車輛，包括10輛轎車、5輛大車、1輛紅牌重機。

TVBS報導指出，當時一輛救護車欲行經通過，隧道內車輛紛紛減速禮讓，但這時一輛砂石車卻不減速不禮讓，猛力朝前方車輛撞擊導致16車連環撞，其中一名重機駕駛還被捲進車底，另名駕駛也因車輛變形受傷受困。

警消獲報到場後，緊急將人救出，初步了解1人已無呼吸心跳，另11人分別受到輕重傷，目前仍在治療中，而新澳隧道也因事故車輛尚未排除，暫時封閉南下車道。
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