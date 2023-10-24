葡萄牙世界最長壽狗 Bobi 辭世「享壽」31歲 長壽祕訣大公開

俗話說，大難不死必有後福，此言果然不假。來自葡萄牙的阿蘭多獒犬（Rafeiro do Alentejo）波比（Bobi），出生後差點要被活埋，意外撿回一條命，結果活成了全球最長命的犬隻。牠 21 日與世長辭，「享壽」 31 歲，長壽祕訣是？吃人食、大自然、很多的愛。

BBC、衛報報導，Bobi 出生於 1992 年 5 月 11 日，2023 年 10 月 21 日過世，葡萄牙萊里區（Leiria）政府核可了牠的出生證明，官方寵物資料庫也驗證了牠的年紀。

今年 2 月，Bobi 獲金氏世界紀錄認證為全世界最長壽的狗。上一名紀錄保持人是一隻澳洲牧牛犬（Australian Cattle-Dog）Bluey，1939 年死於 29 歲 5 個月。

Bobi 這一生雖非過得跌宕多姿，出生時卻的確遭遇了一次劫數。當時與他同胎的共有三隻幼犬，但主人哥斯塔（Costa）一家無法負荷這些新生兒，決定「挖個洞將這幾隻毛孩全數埋了」。

所幸，Bobi 躲在一處屋舍的木板堆中，幸運逃過一劫。年僅 8 歲的小主人 Leonel Costa 與兄弟決定擔起飼養之責，Bobi 終於成了家族的一員。

阿蘭多獒犬一般活 12 到 14 歲，但 Bobi 竟能多活十多年，極為罕見。根據主人與獸醫，Bobi 的長壽原因不外乎營養充足，環境閒適，加上家人滿滿的愛。歲月靜好的日子，Bobi 每天都能自由自在奔跑，探索大自然。

至於飲食呢？沒有精心調配的狗食、眼花撩亂的營養品，主人吃什麼，Bobi 就吃什麼，只是會用水泡過，沖去調味料。就連 Bobi 的母親 Gira 也活到了 18 歲，家中另一條狗 Chicote 更高齡 22 歲才過世。很多的愛、開闊的自然環境，成了一家都是「狗瑞」的不二法門。



2023年2月4日，Bobi與主人Leonel Costa攝於葡萄牙（圖／路透社Catarina Demony）