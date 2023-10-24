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萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/24 14:30
超級狂歡的萬聖夜、煙火秀，將在10月28、29日兒童新樂園登場。（圖／兒童新樂園、空翔之翼）

超級狂歡的萬聖夜、煙火秀，將在10月28、29日兒童新樂園登場。（圖／兒童新樂園、空翔之翼）

萬聖節除了扮裝、不給糖就搗蛋外，還想玩摩天輪、海盜船和欣賞美麗煙火嗎？第七屆萬聖變裝點心趴將於10月28、29日在快來台北兒童新樂園登場，只要身上有萬聖元素(變妝概念)即可免費入園，完成指定闖關任務還可參加抽獎，有機會把超值大獎任天堂SWITCH帶回家，快一起來搞怪吧！

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兒童新樂園歷年來舉辦的「萬聖變裝點心趴」深獲好評，今年園區首度將活動首日（28日）的營運時間延長至晚上9點，當晚還加碼晚上8點施放璀璨煙火秀。2日活動的每天上午9點半在園區1樓發放萬聖闖關卡及超值點心包，但僅限12歲以下在現場排隊的小朋友領取，數量有限發完為止。

兒童新樂園表示，只要拿著闖關卡進行闖關，完成闖關卡上的1至7關後，便可到遊客服務中心參加抽獎，這次中獎率是100%，人人有獎，最大獎有SWITCH，一共有10個機率可以抽到。

除了闖關活動外，2天都有非常精采的表演，有可愛充滿活力的海波兒童劇團哥哥姐姐們、超人氣明星卡司、第五人格手遊、COSER互動遊戲和噶瑪蘭公主見面會等。詳情請參考兒童新樂園官網

萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀（圖／兒童新樂園）
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