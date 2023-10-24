萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀

萬聖節除了扮裝、不給糖就搗蛋外，還想玩摩天輪、海盜船和欣賞美麗煙火嗎？第七屆萬聖變裝點心趴將於10月28、29日在快來台北兒童新樂園登場，只要身上有萬聖元素(變妝概念)即可免費入園，完成指定闖關任務還可參加抽獎，有機會把超值大獎任天堂SWITCH帶回家，快一起來搞怪吧！

延伸閱讀：萬聖節去哪玩1？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看

萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠

兒童新樂園歷年來舉辦的「萬聖變裝點心趴」深獲好評，今年園區首度將活動首日（28日）的營運時間延長至晚上9點，當晚還加碼晚上8點施放璀璨煙火秀。2日活動的每天上午9點半在園區1樓發放萬聖闖關卡及超值點心包，但僅限12歲以下在現場排隊的小朋友領取，數量有限發完為止。

兒童新樂園表示，只要拿著闖關卡進行闖關，完成闖關卡上的1至7關後，便可到遊客服務中心參加抽獎，這次中獎率是100%，人人有獎，最大獎有SWITCH，一共有10個機率可以抽到。

除了闖關活動外，2天都有非常精采的表演，有可愛充滿活力的海波兒童劇團哥哥姐姐們、超人氣明星卡司、第五人格手遊、COSER互動遊戲和噶瑪蘭公主見面會等。詳情請參考兒童新樂園官網。

（圖／兒童新樂園）