【以巴衝突】寧死也不願當難民　數十萬加薩人民拒絕往南撤離

以色列近日預告將進行地面戰，通知加薩的居民向南撤離，不然將一同視為恐怖份子，但部分居民害怕75年前被以色列奪走家園的歷史重演，不願離開家園。

美國華爾街日報報導，加薩地區有數十萬居民拒絕避難，選擇留在家中守護家園，因他們害怕1948年以阿戰爭事件重演，當時有逾72萬名巴勒斯坦被趕出家鄉，他們至今仍無法回到原來的家，與後代都一直處於無國籍難民狀態，現今加薩走廊的210萬居民中，就有逾170萬人是當時的難民後代。

居住於加薩北部的一名35歲軟體工程師Basil Abu Sada說道，其曾祖父在1948年時，生活在現在的以色列南部，後來被迫趕出以色列，並定居在這，75年後的今天，這些後代們面臨著被趕出第二個家園的困境，但他們選擇留下來。他們擔心，若離開了現在的家，不儘可能沒有食物和住所，還有可能再也回不來了。

Abu Sada也說道，雖然他已有10名親戚在以色列的空襲中喪命，但他現在也不在乎了，「如果我死了，那就死吧」。他表示，他有10%左右的鄰居沒有逃難，因為他們害怕逃到南方後，會直接被逐出加薩，淪落為漂泊在埃及或其他國家的難民。

另外一名決定留在加薩的45歲Iyad Shobak表示，1948年以色列強制移居也是以這種方式開始的，當時巴勒斯坦人想著「好吧，過一兩週後再回來吧」，結果就再也回不了家了。Shobak認為，待在家裡是他目前能為國家所作的。

根據聯合國，因以色列衝突而流離失所，居住於其他國家的巴勒斯坦難民及其後代達600萬人，散佈在約旦、黎巴嫩、敘利亞等附近中東國家。

選擇留在加薩的居民認為，他們寧可不要性命，也不要在埃及或其他國家作為難民生活。

儘管以色列強調，此次疏散通知是為了保障加薩地區居民的安全，會在南部建立「安全地帶」，在消滅哈瑪斯後也不會佔領加薩走廊，但許多巴勒斯坦人都不相信以色列軍隊的話，決定留在自己家中或附近的醫院或教會。

另外，加薩南部惡劣的環境也是居民拒絕避難的原因之一。雖然以色列強調南部為安全地區，但空襲仍不斷繼續，且因突然湧入數十萬難民，飲用水、糧食及避難所皆極度不足，讓部分難民不得不再返回北邊。