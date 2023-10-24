2023 街事美術館《台北名所繪畫十二景》 北美館 10/28 北投梅庭開展

台北市立美術館（北美館）今年將「街事美術館」計畫搬到北投，帶領民眾重新認識北投人文風貌，28 日梅庭開展，展出《台北名所繪畫十二景》。

北美館指出，2019 年起推出「街事美術館」計畫，主題圍繞「台北人的 365 日常」，每年選定一區域，透過典藏作品賞析、回憶採集、社區互動，邀請當地居民重新探索台北在地文化面貌。

今年「街事美術館」聚焦自然資源豐富、蘊藏原住民女巫傳說的「北投區」。提及北投，常想到煙霧繚繞的地熱奇景、暖泉幽境景象，而地名由來，相傳源自平埔族語中女巫「Pataw」一詞。

本次「街事美術館」選擇當地近百年歷史建築「北投梅庭」，以「喚境」為主題呼應地景所孕育的傳說，除象徵北投區地熱煙霧的傳說，亦召喚其時光意象，凝縮不同時空背景、新舊文化符號及生活樣態。展覽主打北美館典藏鄉原古統作品《台北名所繪畫十二景》原寸輸出，以台灣 1920 年代觀光景點為主題，呈現台北各地景致，包括北投溫泉，帶有濃厚的浮世繪風情。「名所」為早期日本對地方史蹟與特色風景之稱。

根據北美館，鄉原古統（1887-1965）本名堀江藤一郎，1917 年來台，陸續擔任台中第一中學校、台北女子高等普通學校教師，培育台灣學生陳進、林阿琴、邱金蓮等，並曾多次擔任台展、府展東洋畫部審查員。

此外，藝術家陳依純策劃的「私密信件小史」工作坊，與長者共同書寫與在地生活經驗相關的故事，並從中萃選關鍵字，以AI圖像生成幻景影像。藝術家倪瑞宏與民俗藝師王正雄攜手合作「梅庭裡的北投– 噴泉池與那卡西樂團」創作坊，引領當地民眾認識北投陶瓷產業歷史、傳統彩磁裝飾技法，並透過北投公園的踏查寫生，共創一系列關於在地記憶的彩磁壁畫。

2023 街事美術館

日期：2023 年 10 月 28 日 2024 年 3 月 17 日

時間：10:00-18:00

地點：北投梅庭 （112 台北市北投區中山路 6 號）



《台北名所繪畫十二景》(圖／台北市立美術館)