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台灣海巡署500噸級「南投艦」機件故障　擦撞基隆港碼頭步道、嚇壞民眾

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/24 15:11
海巡署500噸級艦艇「南投艦」（圖舷號CG122）23日上午移泊時，因機件故障導致船頭局部擦撞基隆港西1碼頭，造成碼頭些微裂損及木棧道護...

海巡署500噸級艦艇「南投艦」（圖舷號CG122）23日上午移泊時，因機件故障導致船頭局部擦撞基隆港西1碼頭，造成碼頭些微裂損及木棧道護...

海巡署500噸級艦艇「南投艦」昨(23日) 上午移泊時，因機件故障導致船頭局部擦撞基隆港西1碼頭，造成碼頭些微裂損及木棧道護欄斷裂，所幸沒有人員受傷。

中時新聞網報導，當時步道上有不少民眾，眼見大船直直衝向自己，差點被撞上，嚇得趕緊閃避，驚呼在陸地上竟也「差點被艦艇撞到」。

根據中央社，海巡署艦隊分署今天(24日) 透過新聞稿表示，「南投艦」昨上午移泊船艦時，因機件故障致船頭局部擦撞基隆港西1碼頭，經艦上人員初步勘查，碰撞處無明顯傷痕，艦上人員均平安，不影響航行安全及勤務運作。

艦隊分署指出，有關造成碼頭些微裂損及木棧道護欄斷裂部分，艦隊分署昨上午11時派員會同基隆港務分公司場勘，後續由基隆港務分公司提供維修報價及期程，艦隊分署將積極配合修復作業。

聯合報引述台灣港務公司基隆分公司表示，南投艦自西1A移泊時發生碰撞，造成小艇碼頭護欄、碼頭面碰損，所幸無造成人員傷亡及汙染，概估修復費用約23萬餘元後續將確認復舊及賠償事宜。

基隆港務分公司也說，因該水域主要提供公務船靠泊，並不影響港區營運，雖暫無航安疑慮，但該區域屬公共服務區，基隆分公司於昨下午3點加強事故現場阻隔並設置警示燈，由港警單位持續定期巡邏，基隆分公司也對該區域進行監控，確保安全。
基隆
港務
分公司
台灣港務公司

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