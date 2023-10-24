首位立陶宛國會議長訪台灣立法院：台立合作是歐盟的試金石

訪台的立陶宛國會議長希米利特今（24）日在立法院發表演說指出，台灣和立陶宛享有共同信念，人民可以決定自己的命運，而且歐洲議會決議文強調，台灣是歐盟在印太地區的民主盟友，台灣可以做出積極貢獻。

希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）22日至25日率團訪台，是首位訪問台灣的立陶宛議長，也是台灣史上首位在立法院議場發表演說的波海三國議長。立法院長游錫堃頒贈希米利特「國會一等榮譽獎章」，表彰她對促進台立關係發展的貢獻。

應邀發表的演說的希米利特表示，感受台灣民主的蓬勃發展，以及台灣立法院在民主治理中的重要角色。她認為，當民主機構的韌性和價值遭遇挑戰，國力不僅限於經濟影響力與領土大小，還有其民主精神。她強調，立陶宛和台灣擁有共同信念，人民可以決定自己的命運，兩國距離雖然遙遠，但有共同立場。

希米利特表示，立陶宛做為歐盟成員國，堅持自由、民主和法治等歐盟核心理念。歐洲議會強調台灣不只是重要夥伴，更是歐盟在印太地區的民主盟友，強調與歐盟與台灣在各階層都要發展夥伴關係和合作的重要性。立台合作是歐盟的試金石，許多會員國都在觀望成果來決定下一步。

希米利特表示，民主價值遭遇挑戰，台灣與立陶宛擁有共同信念，在越來越混沌的世界，民主國家團結至關重要。希米利特表示，也希望與台灣國會攜手面對逆境，身為各自地區的民主燈塔，願立台關係展現民主國家潛力，建立充滿力量、韌性和進步的傳奇。