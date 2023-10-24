印度商工總會龐大訪團來台灣 聚焦半導體產業合作

睽違 6 年再度於台灣實體舉行之「台印（度）經濟聯席會議」，由國經協會及印度商工總會 (FICCI) 共同主辦，將於 2023 年 10 月 25 日在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行。 印度代表團由印度商工總會之印度台灣合作協會共同主席 Samir Modi 與 Manish Sharma 率領龐大代表團訪台， 於此次會議中與諸多產業夥伴交流台印雙邊經貿趨勢及投資商機，主要聚焦在雙方半導體產業合作。

本屆會議由國經協會印度委員會主任委員利明献先生與印度商工總會 印度台灣合作協會兩位主席印度Modi企業集團執行董事Mr. Samir Modi及Panasonic印度及南亞執行長Mr. Manish Sharma擔任共同主席，我外交部田中光政務次長、 印度商工部主管產業暨招商之次長 Rajesh Kumar Singh、我駐印度代表處葛葆萱大使及印度台北協會葉達夫會長 皆應邀擔任貴賓於會議中致詞，雙方超過 100 位產官學代表出席。

會議議題聚焦「台印半導體產業合作展望」、「印度投資商機」及「 台灣企業駐印經驗分享」。因應印方政府於 2021 年底正式公布「印度半導體計畫」（Semicon India Programme），斥巨資打造產業生態系，「 台印半導體產業合作展望」邀請到 SEMI 國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸， 詳盡說明台印半導體產業的互補面向及未來發展合作的商機。

「 印度投資商機」由印方講者資誠聯合會計師事務所總經理 Mr. Sujay Shetty 、Model Economic Township 副總經理 Mr. Vaibhav Mittal 分享，從總體經濟角度總觀及產業聚落投資角度， 為在場台灣業者說明印度商機展望。研華深耕印度 20 餘載，研華海外新興市場行銷總經理楊宏理主講「 台灣企業駐印經驗分享」，分享研華如何在地化深入印度市場， 未來更將擴大 AIoT 投資，亦為在地產學合作貢獻一份心力。

印度為我國第 17 大貿易夥伴，兩國產業高度互補， 台灣與印度雙邊商務往來十分頻繁， 去年雙邊貿易總額更是創下歷史新巔，高達 84.6 億美金。 國經協會與印度商工總會每年輪流在兩國召開雙邊經濟聯席會議， 並不定期舉行經貿商機研討會，藉由雙方經貿投資活動之運作， 建構台印企業界溝通平台，促進民間經濟交流， 同時尋求技術移轉或策略聯盟合作機會。