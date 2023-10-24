歐盟科技監管是把雙刃劍：引領全球規範還是作繭自縛？

歐盟執行委員會（European Commission）今年7月發布所謂元宇宙（metaverse）新戰略議程，比起他國爭奪元宇宙影響力，歐洲反倒是引領元宇宙相關政策討論與技術監管展現關注。外國分析者指出，歐洲與英國致力於科技監管，一方面是因為科技實力難以角逐領先地位，另一方面過度的監管也可能作繭自縛，或無意取勝轉向規範科技大國。

新自由主義中心（Center for New Liberalism）共同創辦人強生（Jeremiah Johnson）在外交事務雜誌指出，歐洲大陸與英國目前對元宇宙的動態一致，缺乏重要人工智慧公司進駐的英國，將於今年11月1日至2日在英格蘭「布萊切利園」（Bletchley Park）舉辦全球首場人工智慧安全峰會，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）盼該國成為「人工智慧監管」的世界領導者。

歐盟的《一般資料保護規則》（GDPR）、《數位市場法》（DMA）《數位服務法》（DSA）都是針對網路商務及科技公司，並也在立法前端。即將出台的《人工智慧法》( Artificial Intelligence Act）讓歐盟成為首個全面監管人工智慧的實體，進而影響全球相關規範，形成布魯塞爾效應（Brussels Effect）。

然而全球前50大的科技公司，有36家來自美國，歐洲公司僅有法國施耐德電機（Schneider Electric）、德國軟體巨擘思愛普（SAP）、荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）。全球估值百億美元或以上的51家新創獨角獸（unicorn startups）中，僅有4家總部在英國，1家在歐盟。

歐洲致力發展人工智慧監管也引發問題：此舉是否會阻礙歐洲建立發展科技業？歐洲是否已放棄嘗試在科技領域取得成功？

強生指出，美國科技產業規模及影響力顯然大於歐洲，如Stripe 、WhatsApp、Google等科技公司創辦人實為歐洲人，但都選擇在開設公司前移居美國。然而，美國相對自由放任的監管模式已帶來災難性後果，包括非法勾結壓低工人薪資，臉書捲入緬甸種族滅絕事件，華盛頓也有聲浪欲加強針對科技業的管束。

即便如此，歐洲也沒端出有吸引力的監管模式，近來推行的法案也沒有給予外界信心。有公民團體認為，歐盟推出的《網路安全法》（Cybersecurity Act）可能會限制言論自由；歐洲商界領袖也擔憂，即將出台的《人工智慧法》（AI Act）可能會導致投資與人才的外流，限制經濟成長。

英國當局也以「端對端加密技術」欠缺防範兒虐為出發，通過《網路安全法》（Online Safety Bill），要求企業應開發能掃描加密訊息的技術，作為杜絕兒虐的最後手段。許多技術專家認為禁止加密將降低產品安全性、製造更多漏洞、對人權產生威脅等。

強生指出，樂觀一派觀點認為歐洲只是過度熱衷於監管新技術，相關法規也會在實踐與立法中得到完善；悲觀一派則認為，歐洲已放棄在科技領域取勝，轉而試圖以嚴苛規定監管美國科技巨頭。