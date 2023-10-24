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虛擬貨幣成恐怖融資避風港？

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/24 10:51
  虛擬貨幣已成恐怖融資的管道之一（圖／Pexels Worldspectrum）

  虛擬貨幣已成恐怖融資的管道之一（圖／Pexels Worldspectrum）

巴勒斯坦哈瑪斯7日對以色列發動致命突襲後，可用於資助恐怖主義與武裝組織的加密貨幣也再次受到嚴格審視。

路透社報導，以色列在衝突發生後就凍結了與哈瑪斯相關的加密或幣帳戶，美國立法者也敦促政府打擊哈瑪斯及其附屬組織使用加密貨幣。美國財政部18日宣布哈瑪斯的10名主要成員、金融協助者等實施制裁，並指出哈瑪斯的加密貨幣金流走向，反密議員也敦促拜登政府盡速加強反制，並趁勢推動《數位資產反洗錢法案》。

為何加密貨幣被用於非法融資？

加密貨幣錢包設置門檻低，無須經過銀行等機構多重檢視，方便人們匿名發送與接收資金，區塊鏈技術的數位跨境特性可以充當即時支付系統，在全球範圍內受到的監管也較傳統金融低。

防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force, FATF）警告，加密貨幣可能成為「犯罪與恐怖分子金融交易的避風港。」

加密貨幣可以匿蹤嗎？
可以但並不總是如此。比特幣、乙太幣將交易記錄儲存在「區塊鏈（blockchain）中，區塊鏈分析公司可以透過工具追蹤資金流向的錢包地址。

若要追查資金流與特定對象或團體的聯繫，研究人員仍需仰賴區塊鏈沒有紀錄的信息。加密貨幣交易所可記錄錢包地址所屬客戶，警方可藉此揭露用戶真實身分。

加密貨幣用戶也可透過「可轉換虛擬貨幣混合」（Convertible Virtual Currency，CVC）洗錢，而這些資金很難與其他客戶的資產區分。

多少加密貨幣被用於資助恐怖主義？

武裝組織使用不同的方式轉移資金，包括現金、銀行、空殼公司與慈善機構及非正規金融網路，而加密貨幣僅為一小部分。

彭博社日前引述一名聯合國官員在2022年所言，幾年前加密貨幣資助約5%的恐怖攻擊，如今可能已上升到20%。防制洗錢金融行動工作組織則於今年指出，加密貨幣帶來「越來越大的恐怖主義融資風險」，但絕大多數仍使用傳統貨幣進行。

加密貨幣研究機構Chainalysis於18日指出，當非法資金流出現在某家加密貨幣公司，並不代表該公司所有資金都受到汙染，恐怖融資「僅占加密貨幣市場非法活動不到1%」

其他形式的非法融資？
恐怖融資僅為占家密貨幣非法用途的一小部分，更多的是詐騙、勒索軟體與竊盜。Chainalysis表示，2022年加密貨幣犯罪額度達201億美元新高，而這僅是下限的估計值，此數字不包含被用於毒品支付等非加密犯罪所得。

據聯合國報告，網路攻擊以竊盜加密貨幣，也是北韓重要的資金來源。由於加密貨幣的騙局持續增加，英國部分銀行對客戶使用家密貨幣施加限制。
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