【2024藍白整合】柯文哲稱被「逼婚」 侯友宜強調「你情我願」最重要•盼柯別再三心二意

更新時間: 2023-10-24 17:41

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國民黨總統參選人侯友宜今天下午五點鐘在主席朱立倫陪同下召開記者會，回應柯文哲稍早的逼婚說。

侯友宜透露，他跟柯文哲已經在21日見過面，談過許多關於整合的問題，當時就訂出了大約的時間，所以絕對沒有所謂的逼婚。

問題反而是在於柯文哲對於他跟侯友宜是否在同一張選票上，一直沒有正面回應，似有三心二意的跡象。

關於今天多家媒體刊出專訪表示: 侯友宜不堅持當正的，侯柯配或者柯侯配都行。這是事先就安排好的訪問，只是恰好在今天刊出。希望柯文哲不要誤會。

侯友宜與朱立倫同時強調，雙方的合作必須是你情我願。如果進入政黨協商階段，就不再討論初選或是全民調的問題，希望柯文哲早點下定決心，別再到處串門子，讓政黨合作圓滿順利。

更新時間: 2023-10-24 14:52

侯友宜願接受「柯侯配」柯文哲:不喜歡被逼婚的感覺 盼月底協商出結果

(直播截圖)

針對今天報紙頭版刊出侯友宜願接受「柯侯配」的專訪，民眾黨主席柯文哲今天(24日) 下午親自舉行記者會對外說明。

他首先指出，侯辦限時回應給人的感覺不太好，完全就是大黨打壓小黨，宛如逼婚的態勢，跟傲慢的民進黨政府相去不遠。

他強調: 2024年大選是台灣改變命運的轉捩點，讓台灣贏才是最終目標，希望台灣可以變得更好。

柯文哲也說，民眾黨所提的全民調，過去有很多成功案例。他不希望有太多算計，也厭倦了派系政治，要求的只是公平公開的競爭辦法，讓彼此都能服氣。他說，政黨合作有很多層面，包括總統，立委，以及選後例如組閣等種種都在合作範圍之內。

他強調今天舉行這場記者會並不表示藍白整合破局，希望月底前政黨協商可以談出結果。因為這次大選不只選總統，還有副總統人選(須派出可以勝選的最強候選人) 以及不分區立委的問題要處理。

政黨協商表示藍白合還沒破局

談得越多可以越了解彼此的想法，避免誤解或是擦槍走火。

他對媒體表示，政黨協商表示藍白合還沒破局，也未必要他跟侯友宜親自出面談。

至於今天稍後跟王金平的會面，柯文哲說這是很早就約了。他強調不要讓台灣成為分裂對抗的國家，老是在意黨派，或是堅決把郭台銘排除在外，類似的做法只會讓台灣內部分裂，搞垮國家，遑論對抗中國? !

他並說，美國不支持台灣獨立，而台灣民間最大共識是維持現狀。未來若勝選他會考慮跟民進黨合作，因為一個政府裡面都沒有其他政黨的人也很奇怪。先進國家都是內閣制，獨裁國家都是總統制。台灣的憲政體制有必要進行改革。

更新時間: 2023-10-24 11:49

首次發稿: 2023-10-24 10:48

【2024台灣總統大選】侯友宜願接受「柯侯配」 柯文哲下午開記者會回應

藍白陣營整合進入關鍵期，國民黨總統參選人侯友宜拋出願意接受「柯侯配」，藍白合前提是兩人名字要在同張選票上，希望民眾黨總統參選人柯文哲最遲25日回覆，柯辦上午臨時發出採訪通知，今天下午將由柯文哲親自舉行記者會對外說明。

據了解，柯文哲在下午兩點的記者會結束後，傍晚還將前往王金平位於台北市宏國大樓的辦公室，與王金平會面，兩人是否觸及藍白合議題，令人好奇。

王金平證實

傍晚與柯文哲會面

中央社引述王金平受訪時證實，確實會與柯文哲見面。對於是否要談藍白合議題，王金平僅表示，還不知道柯文哲要談什麼，等見面再說。

侯友宜昨(23日) 在接受聯合報專訪時鬆口，願意接受「柯侯配」，侯友宜說，為力促政黨輪替，他不堅持選正的，當副手搭配民眾黨總統參選人柯文哲參選也可以。

侯友宜強調藍白合作的前提，就是「侯柯配」或是「柯侯配」，「不是只有一個人可以代表藍白合，不是只有侯友宜、也不是只有柯文哲」，他主張聯合賽，選票要有他的人頭，他的選民才選得下去，他與柯文哲名字要在同一張選票上才是藍白合，才能完成政黨輪替。

侯友宜主張聯合賽

選票要有他的頭像

至於雙方已各自提出「民主初選」與「全民調」，侯友宜在專訪中也拿出民主初選選票樣本(如下) ，上面印有「侯柯配」與「柯侯配」2個選項與照片，他說，初選與全民調可採納各50%，細節交由幕僚談，雙方各退一步。

(圖/取自聯合報網路版)

由於柯文哲26日將公布聯合政府推動方式，侯友宜則設定最後底限，要求柯文哲至遲25日要回覆，否則「比賽宣告結束」，就進入政黨協商。

根據中央社，柯文哲原訂今天沒有公開行程，不過就在侯友宜接受平面媒體專訪拋出「不堅持選正的」後，柯辦上午臨時發出採訪通知，決定下午由柯文哲親自舉行記者會對外說明。

柯辦發言人戴于文受訪表示，原本今天柯文哲要參與一些內部會議，但因為侯友宜釋出善意，所以柯文哲決定主動親自回覆展現誠意；至於原訂26日擬舉行政黨協商委員會記者會，柯陣營仍會照既定行程走，屆時將拋出政見主張。