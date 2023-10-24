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【拜習會的會前會】中國外交部長王毅10/26訪問美國 美促中介入以巴衝突

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/24 09:38
2023年10月18日，中國最高外交官、外交部長王毅在北京一帶一路記者會致詞。（圖／路透社Tingshu Wang）

2023年10月18日，中國最高外交官、外交部長王毅在北京一帶一路記者會致詞。（圖／路透社Tingshu Wang）

中國最高外交官王毅將於 10 月 26 日至 28 日訪問華府，除了為 11 月拜習會鋪路，也將與美方討論如何因應各個地緣衝突熱點，包括南海爭議與以巴戰爭。

路透社報導，美方官員透露，王毅此行將與國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤，但拒絕透露是否也會與美國總統拜登（Joe Biden）見上一面。

數月以來美國官員積極訪中，致力降低全球前二大經濟體因台灣與南海等爭端擦槍走火的風險。如今，中方「終於」透過王毅訪美回訪，也是兩國領導人 11 月在舊金山會晤前最高層級接觸。

除了商討俄烏戰爭，雙方也將就持續激化的以色列與武裝組織哈瑪斯（Hamas）衝突商議解方，美國將「力促」中國在兩大戰事上扮演更積極的角色。華府的算盤是，中國能幫忙遏制蠢動的伊朗。上週布林肯旋風式訪問中東時，曾與王毅通話，要求北京發揮在區域的影響力，阻止衝突擴大。

南海主權爭議也勢必放上檯面。中國與菲律賓近來在南沙群島海域緊張加劇，有中國海警船以雷射光照射菲律賓艦艇、海警船緊追菲律賓海巡船等情事，就在 22 日，更發生了海警船攔截菲國赴仁愛暗沙補給船而導致兩船碰撞的事件，是近來最嚴重衝突。美國多次警告中方勿輕舉妄動，撂重話「會協防菲國」。

儘管美中歧見難解，美方仍致力尋求兩國恢復軍方高層直接接觸，避免溝通不良，誤判釀禍。中國國防部長李尚福涉貪遭到調查，已消失兩個月。路透社本月稍早披露，李尚福去職已成定案，將由中央軍事委員會委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立接替上位，美中軍事對話有望恢復。
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