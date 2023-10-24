【賴清德會原諒嗎？】遭爆疑似婚外情　民進黨立委趙天麟召開記者會致歉

周刊報導，已婚的民進黨高雄市立委趙天麟遭爆料疑與一名女子有多張親密合照；趙天麟昨(23日)發表聲明指出，錯誤往事讓太太難過，他深表歉意，報導內容太太都知悉，他已獲原諒。

原本打算尋求四連霸的民進黨趙天麟，繼今天(24日) 凌晨在臉書發出道歉聲明後，今早9點半左右，也召開記者會簡短對外說明。

根據三立新聞直播內容，趙天麟強調這是多年前的錯誤，太太早就知情，也原諒了他。不料這兩天又被周刊重新炒作，讓大家擔心，他很抱歉並接受批評。這一切他將自己承擔。

前立委邱毅今（24）日在臉書po文(如下) 指出，趙天麟是民進黨培養的高雄市長接班人，如今論文抄襲、長期有小三接連被爆，預估民進黨總統參選人賴清德恐祭出鐵腕處理！

根據中央社等多家媒體報導，尋求立委連任的趙天麟，遭爆出與一名中國籍女子有多張親密合照，疑似婚外情，也衝擊他過往愛家的形象。

聯合報報導指出，趙天麟與現任妻子丁雅婷結婚16年，丁雅婷原本是他的助理，趙天麟與原配離婚後再婚，曾一度讓競選對手散發傳單指控他拋棄元配，趙天麟一狀告上法院，但雄檢認為被告的指控並非毫無根據，因此不起訴。

50歲的趙天麟與丁雅婷育有三名小孩，趙天麟時常在臉書放閃他與妻兒的照片，看似愛家的男人。但外遇醜聞恐怕仍會重創形象。

趙天麟24日凌晨在臉書發表道歉聲明，但有網友回應說: 最難過的恐怕是賴清德(下圖) 。