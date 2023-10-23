台灣校外文化體驗計畫滿月　5成學生首次進文化場館

文化部推動「校外文化體驗計畫」獲21個縣市政府響應，總計串聯20個中央與150個地方藝文場域，規劃豐富的文化體驗內容，以偏遠地區學校為優先，計畫自9月啟程，其中近5成學生是第一次進到文化場館，預計10月將有超過1萬名師生參與。

文化部長史哲19日特別到國立臺灣博物館參與新北市3所學校共同參與的體驗活動，來自三峽區龍埔國小、萬里區崁腳國小、鶯歌區鶯歌國小共145位師生，分別至臺博館本館、古生物館、南門館、鐵道園區，參與「時空謎題偵探團」、「走讀樟腦小旅行」及「小匠師 大職人」等體驗活動。臺博館以建築空間描繪及古蹟探險、臺灣樟樹生態和植物調查、文資保存與修復工法體驗，引導不同年級同學藉由角色扮演、遊戲解密、走訪現場、動手翻模方式，進一步認識歷史演變、產業發展、建築特色。

在本館及古生物館的「時空謎題偵探團」單元中，同學分別扮演政府代表、財團老闆、文資專家、當地居民及民意代表角色，針對「如果拆除臺博館並改建為購物商場」議題發表立場。代表文資專家的同學說，「堅決反對拆除博物館，文化資產只有1個，商場則到處可有。」扮演當地居民的龍埔國小6年級李同學則激昂的說，「政府、財團應該要聽居民的聲音」。

鶯歌國小導師王玫雯觀察，由於現在家長普遍忙碌，有空閒時多半選擇帶小朋友到戶外，很少選擇藝文場館，學校過往安排的遠足，也多選擇去遊樂園。但此次校外體驗所安排的地點，大多是過去從來沒去過甚至沒聽過的場館，再搭配博物館安排的導覽及體驗活動，小朋友展現出有別以往參觀展覽時的意興闌珊，從他們眼神中看到的是對於博物館新奇、有趣的感受。「我有信心也期待這次的校外體驗後，孩子們會成為一顆顆種子，除了改變自己，更影響身邊的家人、朋友一起走進博物館。」

文化部長史哲表示，「校外文化體驗計畫」是疫後振興計畫之一，「大家被關了3年」，除了藉此機會讓同學們有機會走出校園，更希望孩子們透過一日的文化體驗，在生命歷程中「有機會成為一個文化參與者」。期盼這個走出校園的文化體驗，能為孩子們留下最深刻的印象。同時，期許博物館、藝文場館藉由各式體驗的規劃，為疫後復甦做最好的準備，更積極扮演文化平權的重要角色。