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台灣65歲以上人口創新高　近7成選擇6都養老

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/23 18:15
圖為銀髮族午後在高雄大港橋周邊遊憩後坐著休息（圖／中央社）

圖為銀髮族午後在高雄大港橋周邊遊憩後坐著休息（圖／中央社）

台灣人口逐漸高齡化，全國65歲以上人口已逾423萬人，創下歷史新高，其中六都包辦老年人口最多前6名，合計超過290萬人，占比近7成，然而，六都也占據了老屋房數前6名，面臨著老人住老宅的問題。

根據內政部最新資料顯示，截至今年9月，全國65歲以上人口已超過423萬人，其中全台年老者最多的縣市為新北市71.5萬人，佔全國高齡人口16.9%；第2多為台北市54.4萬人；第3為高雄51.6萬人；台中、台南、桃園也各佔約10%左右，6都加總佔全國近70%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，以往常認為高齡者會選擇「告老還鄉」，但銀髮族實際上都留在都會區過退休生活，除了台灣人口本就集中於都會區外，也因都會區具有三大養老優勢。

第一是「社會福利佳」，齡建設與長照規劃較完善，銀髮生活更有保障；第二為「醫療資源豐富」，全台9成醫學中心位於六都，更能滿足長輩就醫需求；第三為「人際交流多」，都市交通便利且社群發達，利於晚輩探訪和聯繫人際網路，降低孤獨終老的寂寞感。

然而，老屋最多的縣市，前6名也同樣為6都，面臨老人住老宅的問題。根據台灣房屋最新資料，全台屋齡逾30年的老屋多達483.8萬，6都佔據前6名，其中新北市以83萬宅排第一，再來依序為台北市65.5萬宅、高雄市60.6萬宅，六都總計331.6萬宅，佔全國68.5%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，許多長輩習慣住老家，但老屋多半沒有電梯，讓長輩出入不便，再加上若有採光照明不足、通風、管線老舊問題等，也會造成長輩安全隱憂，因此不少長輩在子女成家後，也萌生大屋換小屋、老屋換新房、樓梯換電梯等念頭，可預見往後房市，將因應長輩的需求，銀髮換屋潮必成趨勢，
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更新時間 : 2023-10-23 18:56 GMT+08:00

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