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回憶殺！台灣BELLINI經典義大利麵大碗公復刻版　多巴胺甜點「巧克力戚風蛋糕」超紓壓

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/10/23 17:45
BELLINI Pasta Pasta經典義式料理重返大碗公。（圖／台灣英文新聞＿劉怡均）

BELLINI Pasta Pasta經典義式料理重返大碗公。（圖／台灣英文新聞＿劉怡均）

日本三澧企業自1998年首創BELLINI CAFFE將精緻義式料理引進來台已滿25年，BELLINI Pasta Pasta更以首創大碗公盛裝義大利麵帶起日式義大利麵風潮，日籍料理長將長久不墜的人氣義大利麵重新研發調配，推出5款經典人氣義大利麵、1款炸物拼盤及甜點，自即日起至11月15日推出週年慶活動。

此次端上桌的必吃經典義大利麵包含香酥和風炸雞野菇麵、蛤蠣軟殼蟹辣炒番茄麵、炙燒明太子中卷奶油麵，最厲害的甜點則是香蕉巧克力戚風，酥炸拼盤則可嘗到包有奢華松露的迷你義式炸飯糰，酥脆花枝圈及超入味的和風雞翅，不管是大胃王一人獨享還是姊妹淘聚會都很適合，每道料理價格約在$480至$720元間。

回憶殺！台灣BELLINI經典義大利麵大碗公復刻版　多巴胺甜點「巧克力戚風蛋糕」超紓壓
6塊香嫩炸雞的香酥和風炸雞野菇麵（$560元）、鋪上鮭魚卵的香煎鮭魚野菇青醬麵（$680元）大碗公吃完超滿足。（圖／品牌提供）

炙燒明太子中卷奶油麵先將明太子炙燒增添香氣，搭配絲最後添上絲絨起司、日本柚子絲與海苔絲，清爽不膩的口感為您呈現日本東京人氣義大利麵的美味；手作牛肉丸肉醬起司麵在手工牛肉丸淋上經典義式肉醬再刨上起司絲拌入義大利麵，牛肉丸紮實口感帶著濃郁義式肉醬，起司乳香於口中散發，20多年來歷久不衰的滋味令人難忘，香煎鮭魚野菇青醬麵使用厚切鮭魚排，搭配青醬松子鮭魚卵是款名符其實的海洋版親子義大利麵。

回憶殺！台灣BELLINI經典義大利麵大碗公復刻版　多巴胺甜點「巧克力戚風蛋糕」超紓壓
炙燒明太子中卷奶油麵（$650元）配上日本柚子絲與海苔絲十分清爽。（圖／品牌提供）

回憶殺！台灣BELLINI經典義大利麵大碗公復刻版　多巴胺甜點「巧克力戚風蛋糕」超紓壓
經典酥炸總匯拼盤（$720）有迷你版義式炸飯糰、鮮蝦、花枝圈、和風雞翅、綜合蔬菜條搭配塔塔醬、莎莎醬、番茄醬。（圖／品牌提供）

人氣水果香蕉巧克力戚風在內餡夾入新鮮香蕉，淋上自製法式鮮奶油，最後於上方點綴新鮮水果，蛋糕體口感綿密，巧克力略帶苦味甜而不膩，很適合為聚會畫上完美的句點，也很適合姊妹下午茶一起點一份配上咖啡聊天。

至10月31日止，凡是三澧LINE好友結帳金額滿1,000元即送100元電子折價券，2,000送200元不僅累送還可將折價券轉贈予您的好友，於下次消費即可折抵使用，折抵期間至11月30日止。
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更新時間 : 2023-10-23 18:56 GMT+08:00

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