富基魚市優惠大集合　消費滿額贈萬里蟹

目前正值新北萬里蟹產季， 除了可以享有富基魚市在萬里蟹產季推出各項優惠外，也能利用「 萬里蟹X白爛貓」專屬濾鏡在「限定鱻猛白爛貓主題魚市特展」 拍美照，並到漁樂快爆粉絲專頁置頂貼文抽大獎， 新北市政府歡迎民眾及愛蟹饕客前來遊玩品嚐產地最鱻猛的萬里蟹， 到北海岸放鬆食蟹看美景！

北海岸海風拂面，萬里蟹的鮮甜可口讓人流連忘返！ 石門富基是早期捕蟹產業的起源，也是萬里蟹的故鄉， 富基魚市的水攤有著多樣化的新鮮海產選擇，並使用活水畜養， 使其保持活性最新鮮，明亮的及寬敞的選購環境亦受到民眾喜愛， 各家水攤更配合萬里蟹產季推出各項優惠， 像是水攤的兄弟活海鮮及妙玲活海鮮只要消費滿2000元就送即贈 3隻萬里蟹；基福活海鮮、蟹之鄉活海鮮及曲師傅活海鮮消費滿20 00元就送即贈蛤蜊1斤。在水攤買完新鮮海產後可以到富基B區， 有姊妹、味味及兄弟三家海鮮餐廳可選擇， 新鮮的海產經廚師巧手烹調，變成一道道美味佳餚。 其中姊妹海景餐廳配合萬里蟹產季推出「萬里蟹X富基海鮮拼盤」， 內含萬里蟹的三位成員(花蟹、三點、石蟳)、蛤蜊、小章魚、 海蝦及貢寮九孔(內容物依產季供貨量變動)， 以最簡單的料理方式帶出萬里蟹及北海岸漁獲的鮮美， 同時搭配落地海景，是人生一大享受。吃飽喝足後一定要到「 限定鱻猛白爛貓主題魚市特展」超吸睛的展間， 還有白爛貓的立體拼圖、「萬里蟹X白爛貓」翻翻樂， 讓你獲得萬里蟹新奇小知識，快來使用濾鏡跟白爛貓一起玩耍！

今年新北市政府推出「萬里蟹X白爛貓」期間限定濾鏡， 分別在龜吼、野柳、富基漁港及淡水漁人碼頭推出4款的拍照濾鏡， 只要在產地漁港找到QRcode掃描即可用來拍攝美照，即日起至 10月31日在萬里蟹合作餐廳使用限定濾鏡拍照打卡， 即可獲得飲料(一桌一瓶，以店家現場贈送為主)， 每週六日在富基及龜吼消費滿千即可參加金多蟹抽獎活動(每日限定 100名)，完成指定步驟還能在新北漁樂快爆粉絲專頁抽2000 元萬里蟹熟蟹禮盒(5名)及萬里蟹限定好禮(50名)，即將於1 1月1日公布中獎名單！此外，期間限定濾鏡更持續到11月26日 ，喜愛萬里蟹及白爛貓家族的民眾要把握機會， 趕緊手刀衝產地漁港！

新北市政府漁業處表示， 萬里蟹產季期間產地魚市及餐廳推出一系列好吃好玩周邊活動， 誠摯邀請民眾到北海岸品嚐最鮮的萬里蟹料理， 享受現時限地的美味， 也能用限定濾鏡留下北海岸漁港及海岸的美麗景色， 更要記得到漁樂快爆粉絲專頁抽2000元萬里蟹禮盒及萬里蟹限定 好禮！

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2023新北萬里蟹活動小組，電話:02-82572525分機 234 (週一至週五11:00- 18:00)

合作餐廳名單：

https://wanlicrab.tw/ 2023local-events/events/ 2023wanlicrabfbfilter

漁樂快爆粉絲專頁抽獎即將於10月31日截止，有機會抽到萬里蟹限定購物袋及杯袋。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）