富基魚市優惠大集合　消費滿額贈萬里蟹

目前正值新北萬里蟹產季，除了可以享有富基魚市在萬里蟹產季推出各項優惠外，也能利用「萬里蟹X白爛貓」專屬濾鏡在「限定鱻猛白爛貓主題魚市特展」拍美照，並到漁樂快爆粉絲專頁置頂貼文抽大獎，新北市政府歡迎民眾及愛蟹饕客前來遊玩品嚐產地最鱻猛的萬里蟹，到北海岸放鬆食蟹看美景！
北海岸海風拂面，萬里蟹的鮮甜可口讓人流連忘返！石門富基是早期捕蟹產業的起源，也是萬里蟹的故鄉，富基魚市的水攤有著多樣化的新鮮海產選擇，並使用活水畜養，使其保持活性最新鮮，明亮的及寬敞的選購環境亦受到民眾喜愛，各家水攤更配合萬里蟹產季推出各項優惠，像是水攤的兄弟活海鮮及妙玲活海鮮只要消費滿2000元就送即贈3隻萬里蟹；基福活海鮮、蟹之鄉活海鮮及曲師傅活海鮮消費滿2000元就送即贈蛤蜊1斤。在水攤買完新鮮海產後可以到富基B區，有姊妹、味味及兄弟三家海鮮餐廳可選擇，新鮮的海產經廚師巧手烹調，變成一道道美味佳餚。其中姊妹海景餐廳配合萬里蟹產季推出「萬里蟹X富基海鮮拼盤」，內含萬里蟹的三位成員(花蟹、三點、石蟳)、蛤蜊、小章魚、海蝦及貢寮九孔(內容物依產季供貨量變動)，以最簡單的料理方式帶出萬里蟹及北海岸漁獲的鮮美，同時搭配落地海景，是人生一大享受。吃飽喝足後一定要到「限定鱻猛白爛貓主題魚市特展」超吸睛的展間，還有白爛貓的立體拼圖、「萬里蟹X白爛貓」翻翻樂，讓你獲得萬里蟹新奇小知識，快來使用濾鏡跟白爛貓一起玩耍！
今年新北市政府推出「萬里蟹X白爛貓」期間限定濾鏡，分別在龜吼、野柳、富基漁港及淡水漁人碼頭推出4款的拍照濾鏡，只要在產地漁港找到QRcode掃描即可用來拍攝美照，即日起至10月31日在萬里蟹合作餐廳使用限定濾鏡拍照打卡，即可獲得飲料(一桌一瓶，以店家現場贈送為主)，每週六日在富基及龜吼消費滿千即可參加金多蟹抽獎活動(每日限定100名)，完成指定步驟還能在新北漁樂快爆粉絲專頁抽2000元萬里蟹熟蟹禮盒(5名)及萬里蟹限定好禮(50名)，即將於11月1日公布中獎名單！此外，期間限定濾鏡更持續到11月26日，喜愛萬里蟹及白爛貓家族的民眾要把握機會，趕緊手刀衝產地漁港！
新北市政府漁業處表示，萬里蟹產季期間產地魚市及餐廳推出一系列好吃好玩周邊活動，誠摯邀請民眾到北海岸品嚐最鮮的萬里蟹料理，享受現時限地的美味，也能用限定濾鏡留下北海岸漁港及海岸的美麗景色，更要記得到漁樂快爆粉絲專頁抽2000元萬里蟹禮盒及萬里蟹限定好禮！
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2023新北萬里蟹活動小組，電話:02-82572525分機234 (週一至週五11:00- 18:00)
合作餐廳名單：
https://wanlicrab.tw/2023local-events/events/2023wanlicrabfbfilter
漁樂快爆粉絲專頁抽獎即將於10月31日截止，有機會抽到萬里蟹限定購物袋及杯袋。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）