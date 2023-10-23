新北攜手臺師大共創支持系統 全國首創客製化建立學校指引方案

為營造正向溫馨友善校園，新北市教育局今(23)日 與國立臺灣師範大學簽署「共創社會情緒學習支持系統合作備忘錄」 ，並從「校園幸福感問卷調查」、「教師社會情意教育培力」、「 學生專題式學習與實作」、「師生100天幸福感行動方案」、「 專業諮詢與入校協助」五大重點項目， 全面展開社會情緒學習的推動， 也結合臺師大吳怡萱教授獨家開發的「情緒偵探卡」 進入校園推廣與應用，全國首創客製化建立學校指引方案。

臺師大今(2023)年起為期3年， 先對高中職進行校園幸福感問卷調查， 並從調查結果分析師生幸福指數， 作為後續社會情緒課程設計的重要參考；再運用臺師大開發的「Be st Me培訓教材」辦理循環式六週教師增能與種子師資工作坊， 預計培育200位種子教師帶領學生共同實踐100天幸福感推動方 案，包括自我照顧、情緒舒緩、正念訓練等， 並會提供專業諮詢服務，逐步建構校園推動模式。

教育局表示，社會情緒學習的技巧可以融入在各領域中， 例如透過班級議題的討論，讓學生理解如何解決衝突、自我管理； 在提問的時候能夠讓學生在安全的氛圍中表達想法，並獲得尊重。 社會情緒學習能幫助孩子建立良好的人我關係，包含理解自我、 與他人交流、與社會互動，正能呼應新課綱的精神。

主責推動的臺師大「教育研究與創新中心」主任陳佩英教授表示， 近年來青少年求助的主要問題中，以「情緒困擾」位居首位， 包括親子衝突、父母爭吵、家庭暴力等。因此， 如何透過教育局與學校的通力合作， 掌握學生培養社會情緒能力的關鍵時期， 以協助孩子與他人建立有意義的連結，已是刻不容緩的議題。

曾參與研習的丹鳳高中老師李燕菁表示， 社會情緒學習引導她不斷反思自己是否與學生建立起足夠的連結， 是否讓學生因為有歸屬感而敞開胸懷。 她也融入班級經營與課程內容，適時放慢腳步，聆聽學生的對話。 海山高中高二許芯寧同學也分享， 以往在學校較少有教導情緒辨識與覺察的課程， 以致於當自己面臨壓力時，常常會不知所措， 甚至會有比較負面的想法，但當接觸到情緒偵探卡的練習時， 才開始更清楚覺察情緒的變化，進而用正向的態度面對挑戰。

教育局強調，建構師生完善的社會情緒學習支持系統， 不但可以提升學生的學習成效， 也是新北市落實新課綱推動的重要目標。新北市重視師生關懷，2022年已與國立臺北教育大學合作建立「教師諮商輔導支持體系」， 如今再引入國立臺灣師範大學的專業資源， 不僅能關照到學生的情緒發展， 也進一步協助教學現場的教師具備正向思考與覺察的知能， 迎向未來教育的變革。