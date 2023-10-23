佛光山與靈聖殿舉辦重陽敬老　藉浴足與奉茶彰顯對長輩感恩

為弘揚中華文化敬老尊賢的傳統美德， 佛光山三重禪淨中心舉辦「佛光三好重陽敬老活動」， 220位75歲以上長者在家人的陪同下開心參加， 除有中西醫義診、整復保健、義剪服務外， 更有佛光童軍和青年團為長者們跪膝奉茶。無獨有偶， 新北市靈聖殿慈善功德會也舉辦「九九重陽濯足娛親享天倫」活動， 藉由洗足、摸彩、點燈延壽祈福等活動， 為中和及雙溪等區的長輩祝壽祈福。

佛光山重陽敬老活動在童軍和青年團為長者們跪膝奉茶後展開， 並由吉祥鼓演奏「甘露歌、彩雲追月」，童軍帶領「阿嬤饋咖」 帶動跳，青年團帶領健康操，讓長輩們活絡筋骨。 三重梵樂合唱團更以月光小夜曲等樂音演奏，以娛樂長輩。

三重禪淨中心監寺如宗法師領眾祈願祝禱， 並恭讀星雲大師為長者祈願文。她說「老」 不過是生命中不同階段的展現，並不是人生的終點， 因此鼓勵長輩要做個幸福灑脫的老人，為自己安排積極活動的人生。

新北市三重聯合醫院、 中華安親手護健康公益會和培元整復經絡中心為長者們義診、 整復保健；另有髮型師、專業修甲師提供義剪、修甲服務， 並準備吉祥麵供長輩享用。 市府顧問李麗圳和社會局副局長吳淑芳等代表參加， 感謝佛光山為長輩舉辦溫馨的重陽活動。

新北市靈聖殿慈善功德會則藉由「洗足」活動彰顯傳統敬老美德， 由子女或媳婦、女婿為長輩沐足，讓子女感念父母的辛苦與付出。 並致贈禮品及禮金，也準備延壽麵線點燈為長輩祈福。

靈聖殿慈善功德會理事長邱裕文表示， 功德會每年會舉辦重陽聯合祝壽活動， 去年更深入雙溪與貢寮等偏區，關懷當地的百歲人瑞與耆老， 贈送祝壽金、禮品與長壽麵線來祝福長者健康平安。