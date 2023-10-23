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佛光山與靈聖殿舉辦重陽敬老　藉浴足與奉茶彰顯對長輩感恩

By 台灣英文新聞
2023/10/23 17:19
圖／新北市政府社會局

圖／新北市政府社會局

為弘揚中華文化敬老尊賢的傳統美德，佛光山三重禪淨中心舉辦「佛光三好重陽敬老活動」，220位75歲以上長者在家人的陪同下開心參加，除有中西醫義診、整復保健、義剪服務外，更有佛光童軍和青年團為長者們跪膝奉茶。無獨有偶，新北市靈聖殿慈善功德會也舉辦「九九重陽濯足娛親享天倫」活動，藉由洗足、摸彩、點燈延壽祈福等活動，為中和及雙溪等區的長輩祝壽祈福。

佛光山重陽敬老活動在童軍和青年團為長者們跪膝奉茶後展開，並由吉祥鼓演奏「甘露歌、彩雲追月」，童軍帶領「阿嬤饋咖」帶動跳，青年團帶領健康操，讓長輩們活絡筋骨。三重梵樂合唱團更以月光小夜曲等樂音演奏，以娛樂長輩。

三重禪淨中心監寺如宗法師領眾祈願祝禱，並恭讀星雲大師為長者祈願文。她說「老」不過是生命中不同階段的展現，並不是人生的終點，因此鼓勵長輩要做個幸福灑脫的老人，為自己安排積極活動的人生。

新北市三重聯合醫院、中華安親手護健康公益會和培元整復經絡中心為長者們義診、整復保健；另有髮型師、專業修甲師提供義剪、修甲服務，並準備吉祥麵供長輩享用。市府顧問李麗圳和社會局副局長吳淑芳等代表參加，感謝佛光山為長輩舉辦溫馨的重陽活動。

新北市靈聖殿慈善功德會則藉由「洗足」活動彰顯傳統敬老美德，由子女或媳婦、女婿為長輩沐足，讓子女感念父母的辛苦與付出。並致贈禮品及禮金，也準備延壽麵線點燈為長輩祈福。

靈聖殿慈善功德會理事長邱裕文表示，功德會每年會舉辦重陽聯合祝壽活動，去年更深入雙溪與貢寮等偏區，關懷當地的百歲人瑞與耆老，贈送祝壽金、禮品與長壽麵線來祝福長者健康平安。

更新時間 : 2023-10-23 18:55 GMT+08:00

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