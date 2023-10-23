凱撒飯店連鎖ITF線上旅展10/24登場　最低下殺1.5折

疫情解封後湧現出國熱潮，受全球物價齊漲的影響，明年出國旅費看漲，國旅仍是消費者出遊替代的首選，凱撒飯店連鎖集結旗下9家飯店提前推出ITF線上旅展，高達24支超值的食宿商品，除了連年暢銷的聯合住宿券及餐券抗漲外，今年更首次加開北、東、南3家趣淘漫旅的優惠套券，以及線上限定、最低1.5折的一日下殺商品，單筆消費滿額再享雙重抽，最大獎為價值超過八萬元的凱撒頂級假期，凱撒線上旅展10月24日中午12時準時開賣，商品搶購請上：https://e-voucher.caesarpark.com.tw/。

首次開賣！北、東、南趣淘漫旅三館優惠套券 只要7,998元起

今年凱撒ITF線上旅展推出高達24支商品，其中廣受年輕世代喜愛的「趣淘漫旅」，首次於旅展推出「CHAM CHAM漫遊套券」，每套7,998元，內含北、東、南三館住宿券各一張，換算下來平均每人每晚只要1,333元，對於有預算考量的小資族而言，是能以實惠價格一次玩遍三大城市的超值選擇。

此外，為嘉惠消費者能於線上展期隨時搶便宜，今年全新增開「一日下殺券」專區，10月24日至11月2日將於每日推出一支超殺商品，中午12時準時開賣，例如：墾丁凱撒「豪華花園套房三天兩夜住宿券」含雙人自助早餐，原價88,000元下殺28,000元，線上限量20套。探索城市必搶的板橋凱撒「經典家庭房住宿券」，原價20,000元，線上只要5,499元，是家庭出遊不可錯過的划算商品。阿樹國際旅店推出「城市湯享假期套券」，住宿送泡湯只要3,999元，其它像是台南趣淘逗陣套房券、台東趣淘套房券、台北趣淘發現三人房券及凱旋酒店凱撒套房券等，也都能以低於市場的價格入手。

囤貨必備！凱撒聯合住宿券、餐飲券全台通用 買10送1省更多

凱撒飯店連鎖長年銷售冠軍的「2,500元聯合住宿券」，購券即享買10送1、買20送2，以此類推，等同每張最低只要2,272元起。持券依照不同張數可用於凱撒飯店連鎖旗下9家飯店，優惠效期長達1年。而美食饕客最愛的「720元聯合餐飲券」，持券可用於集團旗下7家餐廳，買10送1團購折扣換算每張654元起，優惠折扣高達55折。每張券可享台北凱撒「Checkers自助餐廳」平日午餐或晚餐1客、台北凱達「百宴自助餐廳」平日午餐或晚餐1客；亦可選擇台北新板希爾頓「悅市集自助餐廳」週一至週四午餐或晚餐1客，或是加價兌換「青雅中餐廳」午間或晚間套餐1客，依張數搭配也可用於板橋凱撒「蓮花泰式餐廳」或台北凱達「家宴中餐廳」等桌菜組合，無論送禮自用皆划算！

不僅如此，各家飯店也紛紛推出獨家商品搶客，像是台北凱撒及台北凱達皆有城市輕旅必備的一泊二食方案，其中台北凱撒住宿券更是加碼買10送1，期以祭出團購優惠搶客。一日遊商品可選擇台南趣淘CHAM玩一日券，每張1,000元可享雙人體驗六項冒險活動，或是阿樹國際旅店仰心湯屋90分鐘套券，每套6張9,000元，很適合上班族平日安排放鬆的泡湯行程。美食饕客則不可錯過台北凱撒「王朝中餐廳桃木片皮鴨四吃券」1,899元及板橋凱撒「鴨香寶全鴨五吃外帶餐券」1,880元，等同現享最低48折優惠，非常適合家庭聚餐用。

凱撒飯店連鎖ITF線上展期為10月24日至11月6日，單筆消費滿額還可再享雙重抽獎活動，有機會把聯合住宿券、萬元客房住宿券或凱撒頂級假期最大獎帶回家，線上購券加入會員即可取得專屬票夾，即買即用超方便。