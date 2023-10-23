臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超492.84億元

根據台灣證券交易所統計，上週（112/10/16~112/10/20）外資在集中市場總買進金額為4,827.14億元，總賣出金額為5,319.98億元，賣超為492.84億元，另統計自112年年初至10月20日止，外資總買進金額為16兆3,366.74億元，總賣出金額為16兆3,847.16億元，累計賣超為480.42億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆8,953.08億元新台幣，占全體上市股票市值的40.37%，較10月13日的21兆2,069.07億元新台幣，減少3,115.99億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進256,244千股，賣出180,299千股，買超75,945千股。

第二名：緯創：買進228,780千股，賣出180,941千股，買超47,839千股。

第三名：誠美材：買進45,741千股，賣出18,811千股，買超26,930千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮航：買進99,748千股，賣出183,844千股，賣超84,096千股。

第二名：台泥：買進127,539千股，賣出210,600千股，賣超83,061千股。

第三名：中鋼：買進87,942千股，賣出145,721千股，賣超57,779千股。