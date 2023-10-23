美麗信花園酒店-青庭餐廳慶開幕 「超值線上旅展」打頭陣

美麗信全新青庭餐廳全面改裝完成，慶開幕第一波將以超值線上旅展為嘉賓打頭陣，首推一泊二食海陸雙人餐，更可入住嶄新裝修豪華客房，65折超優折扣，敬邀嘉賓嚐鮮入住享優惠。

限時限量線上旅展，吃好、住好不容錯過：

●65折【青庭餐廳&豪華客房一泊二食~海陸雙人套餐】

入住嶄新近13坪豪華客房，享受戶外溫水泳池、健身房及男女賓三溫暖，給自己安排一場難得的北市小旅行，晚間至一樓青庭餐廳享用【海陸雙人套餐】，有「澳洲穀飼M9+和牛肋眼12oz」及「波士頓龍蝦」每人半隻，還有吃到飽「青庭精緻沙拉吧」，用美食帶給嘉賓滿滿感動，隔日晨間再享「全自助式陽光早餐」，原價NT$16,080，限時優惠只要NT$10,500/張，超殺65折敬請把握。

●85折【青庭餐廳-吃到飽四人超值同歡饗宴】

於青庭餐廳享用乾式熟成「美國安格斯戰斧牛排40oz」，並含四人吃到飽「青庭精緻沙拉吧」，原價NT$8,800，線上特惠組只要NT$7,480/張，平均每人竟然只要NT$1,870，即可享受視覺、味覺皆超值的戰斧牛排！

美麗信耗時近一年的時間，打造全新青庭餐廳，午、晚間時段(11:30~14:30、18:00~22:00)為精緻牛排館，以半自助式套餐及單點佳餚服務嘉賓；餐廳主要提供澳洲和牛、日本和王和牛、乾式熟成美國Prime等級冷藏原塊牛肉、每日到港鮮魚及波士頓龍蝦；每塊精選牛排經過師傅們的細工手切，先於鐵板煎炙表面後，再進入美國Montague超級烤箱以攝氏800-1000度高溫烤至最佳熟度，牛排外皮酥香而內裡鎖住飽滿香甜肉汁，是為品嚐的極上滋味。

而美麗信舒適寬敞的豪華客房，近13坪大空間一直深受台灣及日籍旅客的欽睞，在最近一次的改裝工程中皆大幅度的整新，一改過去木質調元素，注入輕盈明亮色彩，以質感灰或綠植龜背芋圖騰做為空間色彩基底，搭配藍調床飾背板、雪花般輕透紗簾、舒適躺椅及鬆軟地毯，讓房間氛圍更顯恬靜清幽。