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萬聖節彩繪顏料要慎選！醫：不當使用恐讓肌膚留下終身傷痕

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/23 17:08
萬聖節彩繪示意圖。（圖／pixabay）

萬聖節彩繪示意圖。（圖／pixabay）

萬聖節將至，你喜歡在臉上畫上殭屍妝、鬼怪妝、女巫妝，精心打扮獨樹一幟的造型？淨妍醫美診所陳映瑜醫師提醒，人體彩繪所用的顏料為成分複雜的化學物質，可能對皮膚造成接觸性皮膚炎，嚴重或處理不當者甚至留下終身的傷疤。

人體彩繪組成十分複雜，根據不同的產品訴求，如色彩鮮豔或高維持性，而有不同的調整，常見包含對苯二胺、有機酸、酚類、甲醛，與鎘、鎳、汞、鉛、銅等重金屬成分。

陳映瑜表示，若短時間使用，大多成分並不會對皮膚造成傷害，但各家廠商使用的配方不盡相同，難以確保百分百安全無慮，加上若環境較為悶熱潮濕、接觸時間過長或肌膚狀況欠佳等狀況發生時，亦可能造成皮膚的不適；再來常用於刺青、染髮劑與人體彩繪中的對苯二胺（Para Phenylene Diamine，PPD）等成分，造成的接觸性皮膚炎屢見不鮮，嚴重或處理不當者甚至留下終身的傷疤。

因使用不當造成的肌膚問題包含輕微泛紅、搔癢、致痘與水泡生成，即使發炎反應過後，部分甚至導致疤痕組織的產生。尤其是正在接受美容相關的療程，如雷射與煥膚等，尚處於修復期間，或是疾病相關的異位性皮膚炎、乾癬、紅斑性狼瘡等情況下更容易產生肌膚不適感。

不過，民眾在使用萬聖節顏料時也不需過於緊張，陳映瑜醫師說明，平時確實做好清潔、防曬與保濕，讓肌膚隨時處於健康的狀態。顏料選擇方面，須避免購買來路不明的顏料，使用時也要遵照使用說明、正確使用。建議首次使用時建議小面積的塗抹，如先在手臂上使用，確認不會引起肌膚過敏後再做使用，且在使用期間避免飲酒與食用刺激性食物，使用後也務必確實卸妝清潔與保養。

陳映瑜醫師表示，若真的產生肌膚問題，對於急性紅腫發炎狀況，建議立即卸除並盡早至醫療院所接受醫師診治。
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