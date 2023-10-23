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章子怡、汪峰8年婚斷無關背叛 狗仔爆兒女歸屬、網嘆第幾次離婚

By 李朝儀, 台灣英文新聞－記者
2023/10/23 16:50
中國影星章子怡、中國歌手汪峰八年婚姻宣告終結。（圖／章子怡、汪峰微博　台灣英文新聞李朝儀後製）

中國影星章子怡、中國歌手汪峰八年婚姻宣告終結。（圖／章子怡、汪峰微博　台灣英文新聞李朝儀後製）

中國知名狗仔「推理君江小宴」今（23）日爆料金馬影后章子怡、中國歌手汪峰離婚，還稱「女兒歸汪峰，兒子歸章子怡。」稍早兩人發表聲明證實離婚屬實，強調8年婚姻終結「不代表辜負或背叛」。

國際影星章子怡2015年與中國搖滾高手汪峰結婚，儘管因兩人名氣落差大而不被外界看好，夫婦倆生活低調甜蜜，育有一對子女，外界也認為兩人相當穩定。然而，今日中國知名狗仔「推理君江小宴」在中國社群平台微博上拋出震撼彈，稱「據知情人給本宴透露，汪峰章子怡確實離婚了，女兒歸汪峰，兒子歸章子怡。」

章子怡和汪峰稍早共同發表聲明，表示「經歷了8年婚姻的我們經過慎重考慮與商議，決定解除婚姻關係，未來將以親人身份共同撫養、陪伴家人長大，依舊是家人們最信任的父母。」

章子怡指出，2人曾攜手共度了一段美滿的婚姻，8年間共同照顧、養育家人、用愛建構了幸福的生活，強調離婚是2個成年人共同的決定，「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛。」暗示外界不要就離婚原因多加揣測。

章子怡在聲明中寫道，「生活的悲喜與苦樂本就不是簡單的是非評判，我們換一種方式來讓彼此更好的成長，不會因分離而減少對家人們的分毫愛意。」末尾也申明，出於對家人的保護，避免過多佔用公共資源，兩人在這篇聲明後，此將不再對此事做出任何回應。

汪峰迄今４結４離，有中國網友替他列出歷任年代表，也有網友發文感嘆「這是汪峰第幾次離婚了？」
章子怡
汪峰
離婚

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更新時間 : 2023-10-23 18:55 GMT+08:00

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