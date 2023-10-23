長者吸菸心臟病、癌症、骨鬆及失智症風險高 研究：孤獨感讓人更依賴吸菸

吸菸與多種不良健康後果有關，對於年長者來說，易致癡呆症、骨質疏鬆、罹患頸動脈硬化和喪失視力等，而且菸草中存在的有害物質可能與慢性病藥物產生交互作用，導致健康狀況更容易惡化、疾病更難以康復。國健署表示，戒菸永遠不嫌晚，提醒想戒菸的民眾可多利用戒菸合約醫事機構、衛生所來量身打造個人戒菸計畫。

菸煙中有超過7000種化學物質，其中數百種成分為有毒性，約93種致癌物及有害物質，吸菸越久，對健康的威脅越大，常見的健康危害包含癌症、傷害呼吸道的黏膜和心血管疾病以外，還會造成記憶力衰退、視力惡化、聽力喪失、骨質疏鬆、消化性潰瘍復發和不孕等。

據統計，全球每年導致800多萬人死亡，且使用菸品者平均壽命減少約15年，對於常服用多重慢性病藥物的年長者來說，菸草中存在的有害物質可能與藥物產生交互作用，導致健康狀況更容易惡化、疾病更難以康復。

研究證實，老年吸菸者與老年不吸菸者相比，死於心臟病的風險比高出約60%、死亡率增加83%；老年吸菸者罹患癌症和死於癌症的風險分別增加1.4倍和2.2倍，罹患阿茲海默症的風險增加1.6倍。

雖然與年輕人相比，老年人戒菸後健康情形改善的速度稍慢，但戒菸仍是減少因吸菸而導致相關健康風險最有效的方法，即使是60歲的吸菸者，透過戒菸也可以將預期壽命延長30%。

另有研究指出，孤獨感會讓人產生繼續吸菸的念頭，而老年族群常使用1次戒菸服務後即因身心症狀而中斷戒菸，因此在重陽團聚的日子，呼籲多陪伴鼓勵家中長輩戒菸，可大幅強化長輩的戒菸意願跟毅力，因為長輩有著健康的身體，才是做子女的福氣。

國健署表示，自去（111）年5月15日起已免收戒菸服務藥品部分負擔費用，戒菸的途徑除戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）提供的戒菸藥物治療服務與衛教諮詢、支持與關懷外，民眾也可至地方政府衛生局(所)尋求戒菸服務，如果對戒菸有任何的疑問，可撥打免付費戒菸專線0800-636363，與專業人員一對一諮詢，量身打造個人戒菸計畫，亦可透過Line通訊軟體獲得戒菸諮詢服務(ID：@tsh0800636363)。