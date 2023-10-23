【台灣Metoo首起訴】朱學恒涉強制猥褻罪被起訴 被害女民代：忍辱負重、朱從未道歉

名嘴朱學恒今（23）日遭檢方依依強制猥褻罪起訴，成台灣Me Too運動以來首位被起訴的被告。原告女民代回應表示，100多天來忍辱負重，忍受朱學恒重開頻道、攻擊謠言滿天飛，感謝檢察官明察秋毫，也相信「司法仍有正義。」

朱學恒去（2022）年8月涉嫌餐廳包廂內，兩度對受害者強吻，朱學恒告發自己卻堅決不認錯，兩次庭訊都以當時喝斷片為由，稱自己毫無記憶。檢察官審酌女方指控有憑有據，認定朱連續2次強制猥褻受害者得逞，是接續犯，今日上午依強制猥褻罪將其起訴。

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受害女民代今日下午在臉書回應，感謝承辦檢察官，本於專業，明察秋毫，稱啟動偵辦至今100多天裡，嚴守偵查不公開不做回應，「忍辱負重」，強調相對自己提供的證據有信心，也始終相信，「司法仍有正義。」

女民代表示，朱學恒案發迄今，寧可做出「告發自己」的可笑行為，也從未向她道歉。她也澄清在本案在曝光後，就已經委任律師提告，非如外傳所說不告。

女民代也指出，「忍辱負重，大概就是我這一百多天來的寫照。」因遵守偵查不公開，而忍受朱學恒重開頻道接受抖內的行逕，忍受關於本案的各種不當謠言與親朱名嘴的無恥言行，包括「不是親嘴，是親額頭」、「都成年人了，哪有這麼天真」、「誰對誰下藥，還不知道呢。」

女民代強調，「事實只有一個，就是強制猥褻，我不求你們有臉面對我，但求你們還有臉面對自己。」

藍營女民代也提及，事件爆發之初，知名的綠營側翼粉專名嘴們一個個到她的臉書粉專讚聲叫好，反倒是不少藍營支持者提出質疑，認為朱學恒是所謂「友軍」，對於打擊民進黨有幫助，她為什麼不能忍一忍就好。

然而當她在雲豹能源議題批評了民進黨的賴品妤，原本讚聲叫好的綠營側翼名嘴卻變臉稱「當時我們支持妳，現在看來不需要了」、「妳現在這麼囂張，以後看誰要支持妳」。

女民代質疑，這些支持不是出於價值，不是出於是非，而是選擇性的支持或交換，而「早先支持我指控朱學恒的綠營黨公職民代，有頭臉的人物，沒有對後來這些對我的攻擊，有隻字片語。」

女民代表示，「我不敢說我當初就料到一切，但我確實在揭露事件的文末寫道：『不用把我當成受害者』，因為我不願成為刻板印象的那種受害者，縱然我有情緒，我在一些時刻感覺自己碎成碎片，但更多時候，我要自己如常生活、努力工作，因為生命中還有值得我珍視保守的快樂。我從不預期自己的公道，會來自於什麼給予，我會去掙，為此戰鬥！」