時代雜誌：「西瓜」如何成為聲援巴勒斯坦象徵？

隨著以巴衝突進入第三週，加薩走廊死傷人數持續攀升，急需各項人道救援，支持巴勒斯坦、要求以色列停火的抗議者也全球各地走上街頭，在眾多的旗幟與舉牌中，不時出現「西瓜」作為標誌，這個由紅、綠、黑、白四色組成的水果是何時、因何故成為巴勒斯坦的象徵之一呢？

半島電視台指出，衝突迄今累計至少 4651名巴基斯坦人死亡。美國之音報導，美國、英國、愛爾蘭、法國、德國、義大利、科索沃、澳大利亞、印尼及中東區域等民眾在以巴衝突爆發後，陸續走上街頭為巴勒斯坦的人民發聲，呼籲以國停止空襲及封鎖加薩走廊的舉動，「西瓜」的意象也頻仍出現在活動現場與網路聲援中。

挺巴勒斯坦示威全球開花 「西瓜」如何成為巴國象徵？

時代雜誌指出，將西瓜作為巴勒斯坦的象徵最早始於1967年的六日戰爭後，以色列奪取了約旦河西岸與加薩的控制權， 併吞東耶路撒冷。當時以國政府宣布，在加薩與西岸區公開展示巴勒斯坦國旗為刑事犯罪。

為規避禁令，巴勒斯坦人開始使用同樣具有紅、黑、白、綠四色的西瓜作為巴勒斯坦國旗的象徵。然而以國政府一度連使用上述四種顏色創作的藝術作品，都禁止公開展出。直到以巴雙方在1993年達成首份正式和平協議《奧斯陸協議》（Oslo Accords），以國解除了對巴勒斯坦的國旗的禁令。

2007年加薩之戰後，巴勒斯坦藝術家胡拉尼（Khaled Hourani）為一本地圖集創作了一幅西瓜的圖像，2013年他將此圖單獨命名為「巴勒斯坦國旗的顏色」，並為全球所知。2021年以國將巴勒斯坦人逐出東耶路撒冷的謝赫賈拉（Shiekh Jarrah）社區，西瓜再次被作為象徵。

今年1月以國國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）授權該國警方沒收巴勒斯坦國旗，並於6月投票通過一項法案，禁止人們在大學等國家資助機構展示巴國國旗（法案初步通過但政府隨即垮台）。

阿拉伯以色列社區組織Zazim也在6月發起運動，抗議以國當局逮捕和沒收國旗的行徑，特拉維夫（Tel Aviv）街頭也出現16輛貼著西瓜圖案的小貨車，上面寫著「這不是巴勒斯坦國旗」。

參與 Zazim發起的運動的巴勒斯坦人表示，他們要明確向以國當局表達一個信息:「如果你想阻止我們，我們會找到另一個方式來表達自己。」

西瓜圖案也出現在台灣的挺加薩難民活動現場，在10月21、22日於台北清真寺登場的「與加薩人民站在一起」慈善市集中，就有以西瓜為創作內容的明信片，顯見西瓜已與巴勒斯坦人民密不可分。

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