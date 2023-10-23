寬量國際谷月涵: 台股將有一波修正壓力　富士康遭查稅•只會讓台商更認真考慮「不再投資中國」

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寬量國際QIC策略長谷月涵今天(23日) 表示，目前台股現金部位比重正處於下跌階段，意味著會有一波修正壓力，然而風險不像以前那麼大；他認為AI類股並非泡沫化，新技術問世後帶動相關個股股價衝高，一定會經歷修正，隨著新應用出現，未來晶片需求還會增加。

另一方面，中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅，谷月涵今天說，在中國設廠的台商，無論傳產或電子業，都有外國客戶建議不要再投資中國，最好投資東南亞或印度等地，富士康遭查稅只會「讓大家更認真走這個方向」。

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金融顧問機構寬量國際(QIC) 創辦人暨執行長李鴻基今天則表示，受到房地產風暴影響，近期中國資金淨流出跡象相當明顯，並急於尋求體質佳的成長型標的，今年估值表現出色的台灣軟體產業將是最大受惠者。

李鴻基指出，有鑒於過去政府輔導產業的成功案例，台灣新經濟產業將迎來爆發式成長，預估未來10年年均複合成長率（Compound Annual Growth Rate，CAGR，是指一項投資在特定時期內的年度成長率。）上看30%。

QIC 第14屆CEO Week

10月31日至11月1日將於香港舉行

他說，台灣的產業活動放在全亞洲市場，仍受到很多國際投資人的關注。外資過去3年賣超台股，並非僅針對台灣，不少新興市場也遭到賣超，今年外資在台股的資金流動已來到比較均衡狀態。

寬量國際（QIC）今天舉行2023年第4季全球資本市場展望說明會，李鴻基表示，因應國際機構投資人對軟體產業的高度興趣，10月31日至11月1日將於香港舉行第14屆QIC CEO Week，邀請37家台灣企業與國際機構投資人進行香港實體與線上會議。

李鴻基指出，與會企業包括南寶、群光、臻鼎-KY、穩懋、聯茂、光洋科、長科、錼創科技-KY創、三陽工業、宣捷幹細胞、保瑞、水星生醫、圓祥、康霈、逸達、智崴、京城銀、王道銀、開發金、走著瞧-創、新光鋼、雲豹能源-創、玩美移動、農林、光隆、橘子等26家台灣上市公司。

另外還包括潛力新創公司拍拍圈、Just Kitchen、萬里雲、太米、Return Helper、Rybit、Medical & Bio Decision、黑森科技、寶泰生醫、AmazingTalker等。

寬量國際（QIC）策略長谷月涵（Peter Kurz）今在2023年第4季全球資本市場展望說明會，談到台股趨勢指出，台股現金部位比重（M1B / M1B+股市市值）正在下跌，意味著股市即將開始走跌，處於風險較高的階段。

台股現金部位比重正在下跌

意味股市即將開始走跌

谷月涵也說，在股票市場現金部位比重下跌的過程中，偶爾會走出多頭的最後一波行情，例如當資金面指標M1B大於M2成長率的時候，但目前顯然不是。

針對近期人工智慧（AI）類股回檔修正，谷月涵並不認為是泡沫化。他分析，從蘋果發表首款iPhone等案例來看，如果有新產業或新技術問世時，相關個股的股價一開始會衝高，再經歷修正，一般要等到3年後股價才會再創新高。

他提到，電動車大廠特斯拉（Tesla）正在開發下一代超級電腦Dojo架構，用於自駕演算法，效能可望提升10倍，有機會吸引其他公司仿效，改用自行研發的晶片打造更高效率的AI平台，反而會增加未來半導體需求。

媒體提問，台灣總統大選進入倒數，將如何影響股市表現；谷月涵說，從以巴衝突來看，他反而變得比較樂觀，全世界主要國家看到俄烏戰爭後有點嚇到，擔心各地區域衝突難以控制，會逼著各國領袖設法處理好這些問題，包括兩岸關係也是。

谷月涵認為，中國入侵台灣的成功機會非常小、風險非常大，當中國發現沒有路線可以走，會更傾向和平策略。加上美國總統拜登也想在以色列衝突、台灣海峽等議題上有些成就，各國領袖可能會有更多互動與討論。

台灣數據軟體產業在高風險市場中

表現可望優於大盤

谷月涵分析，儘管現階段投資台股風險偏高，但以數據為主的軟體產業，在高風險資本市場環境中表現可望優於大盤。美國軟體股今年以來表現優異，因為軟體股受利率上升的影響較小，如果經濟開始放緩或衰退，軟體股將提供最佳的成長機會。

根據中央社，谷月涵認為，網路等新興產業能夠成功，有3項關鍵要素。

第一，營運槓桿具有規模可擴充性，主因高固定與低變動的成本結構、網路效應、專有的資料庫與演算法。

第二，具有獨占創造力，這是一種獨特優勢的商業元素且具備持續性的領導地位。

第三，享有高毛利率，從財務角度來看，這是掌握定價能力的象徵。

健康科技等4大新興產業

料成為台灣新的護國神山

谷月涵長期看好以健康科技、能源科技、電動車科技、數位經濟為首的4大新興產業，將成為未來台灣新護國神山群與新的經濟成長動能來源。

針對近期引發國際資本市場動盪的以色列與哈瑪斯武裝團體衝突事件，谷月涵表示，中國若能出面斡旋，就可將區域風險降到最低。

谷月涵也關心美國債券市場失衡問題，因為20年期美國公債價格從2020年3月高點至今已下跌近50%，逆轉幾乎已是無可避免的事，也就是說，高達51兆美元（約新台幣1649兆元）的美國債券，正與46兆美元的美國股票爭奪流動性。

富士康遭查稅只會讓台商

更認真考慮不再投資中國

今天被問及中國對富士康查稅，將如何影響外商投資中國的策略；谷月涵坦言，影響一定會有，但這也不是第一次中國政府干涉投資中國的企業。

谷月涵說，任何在中國設廠的台商，無論傳統產業或電子產業，都有外國客戶建議不要再投資中國，但光是投資台灣還不夠遠，最好投資第三個國家，例如東南亞或印度等地區，這個趨勢會一直持續下去，鴻海集團被查稅的消息，只會「讓大家更認真走這個方向」。

他認為，台商原本已經投資的中國資產，可能用來生產一些較舊世代的產品，至於新產品都將在國外製造，影響不會太大。就投資角度而言，外國公司投資中國的部位已經減少非常多，短期應該不會改變。

中國官媒22日報導，中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

對此鴻海22日下午發布重大訊息指出，合法合規是集團在全球各地的基本原則，會積極配合相關單位的相關作業。

寬量國際金融專家谷月涵: 台股將有一波修正壓力 富士康遭查稅•只會讓台商更認真考慮「不再投資中國」

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