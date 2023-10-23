「Soffee Days北流好日子」台灣男神鳳小岳開唱　這兩天免費入場

為結合北流「音樂即生活、音樂有生活」精神，臺北流行音樂中心將於 11月4日及5日北流戶外表演空間舉辦「Soffee Days 北流好日子」，邀請鳳小岳、宋柏緯、瘦瘦英雄等超強卡司連番開唱，融合音樂、設計與生活風格三大元素，打造純粹且自在的秘密基地。

演出陣容包含擁有溫柔搖滾魂的鳳小岳、橫跨影歌視三棲的創作音樂人宋柏緯，兩位將以治癒嗓音傳遞生活的靈感與創作能量。擁有山系靈魂的有機音樂創作者雷擎與台灣 Finger Drumming 代表 Puzzleman，他們將多元的音樂元素融入創作，讓療癒樂音走入每個生活場景。瀰漫電氣的 Indie 搖滾樂團「閃閃閃閃」、由吉他手林以晨與主唱李霈瑜（大霈）組成的雙人音樂「瘦瘦英雄」和後搖滾樂團「感覺莓果」，他們將細膩地唱出那些或輕或重的情感與體驗。

此外，近期發行新單曲、備受矚目的饒舌歌手禪波ZENBØ以及來自韓國的 ANDOR 樂團，同時也是今年釜山國際搖滾音樂節「Rookies on the BuRock」的新秀 TOP1，即將登上 Soffee Days 舞台。北流以療癒音樂為媒介，在週末的午後與夜晚，與大家一起擁抱生活及音樂，讓美好的記憶與旋律填滿這座城市的角落，享受音樂所帶來的愉悅。

系列活動包含「Soffee Radio」邀請台灣文化媒體 Podcast《只能喝酒的圖書館》與橫跨主持人、作家、人類圖講師三大領域的路嘉怡，他們現身大談生活哲學，期待與現場觀眾激盪出有趣的生活觀點，喚醒每個人心中最有趣的靈魂。

北流與飲食文化媒體《Flavor》共同策劃風味主題市集，以「Soffee」的概念融入飲食創作，開拓飲食的新想像。同時還有塔羅占卜、礦石植栽及風格選物等主題攤位，並且串聯北流進駐品牌店家推出多樣活動限定商品與優惠，包含北流卡夫卡、陶薪珈琲所、幾好GC WELL、薈福村茶、Pioneer DJ、蔡偉靖手風琴工作室、⼤韜黑膠耳機專賣北流店、Sax Quest TPMC 探索薩克斯風、D&D史坦威鋼琴二手旗艦館、aNueNue 北流旗艦館、Le Magasin du Monde ⼤⼀點雜貨店等多家品牌，一起創造獨一無二的五感市集新盛典。

「2023 Soffee Days」的主視覺由擅長視覺語言轉譯的設計團隊 ONE.1O Society操刀，以雲朵作為主題，呈現輕鬆、柔軟又療癒的視覺體驗。在空間設計方面，則邀請「草原市務所」團隊跨界創作，他們結合建築專業與策展思維，以有機的面貌打開了音樂節空間的新可能。

為回饋北流會員，活動兩日至 Soffee Days 服務台出示會員證明（或現場註冊），並於個人社群頁面發布限時動態，tag北流官方帳號，即可獲得專屬會員的主題限量週邊商品（數量有限，送完為止）！

【活動資訊】

活動｜2023 Soffee Days 北流好日子

日期｜ 2023.11.04- 11.05

時間｜14:00起開放入場

地點｜臺北流行音樂中心 戶外表演空間