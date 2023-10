【南海又生波】中菲兩國船隻仁愛礁外碰撞•互指對方惡意挑釁　美國務院發聲明挺菲律賓

中國海警昨(22日) 攔截赴仁愛暗沙補給的菲國船隻,兩船碰撞致菲中相互指責。菲律賓官員指不會遭震懾而退縮,美國國務院也發表聲明挺菲,指北京行為違反國際法,破壞區域穩定。

直屬菲國總統府的「西菲律賓海國家工作小組」22日發布聲明,菲國軍方承包補給船Unaiza May 2(UM2)對擱淺在仁愛暗沙的馬德雷山號(BRP Sierra Madre)進行常態例行運補任務時,中國海警船在馬德雷山號東北方13.5海里處危險攔截此船,導致與UM2碰撞。

另外,中國海上民兵船00003號撞到菲律賓海巡船MRRV4409左舷。菲方指中國民兵船當時正「積極參與騷擾、妨礙並阻擋菲律賓船隻」。

聲明表示,菲方其中一艘運補船抵達馬德雷山號,成功為艦上駐軍和人員提供補給。菲方對中國海警和海上民兵「危險、不負責任及非法行動表達最強烈譴責」。

對此,菲律賓國家安全顧問安約(Eduardo Año)說:

中央社報導,馬尼拉當局自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙,並派兵駐守,藉以主張實際控制,因此需定期運送補給和駐軍輪替。

菲律賓海巡隊表示,遭碰撞的菲律賓船隻、船員均安並未受傷。

Dangerous provocations: In the latest maritime confrontation, China and the Philippines trade accusations over a collision in the South China Sea https://t.co/eJdtlSovSx pic.twitter.com/pljZllWhr0