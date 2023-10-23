Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【南海又生波】中菲兩國船隻仁愛礁外碰撞•互指對方惡意挑釁　美國務院發聲明挺菲律賓

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/23 18:11
圖為10月22日中菲兩國船隻碰撞事故照片 (中國海警/路透) 

圖為10月22日中菲兩國船隻碰撞事故照片 (中國海警/路透) 

中國海警昨(22日) 攔截赴仁愛暗沙補給的菲國船隻，兩船碰撞致菲中相互指責。菲律賓官員指不會遭震懾而退縮，美國國務院也發表聲明挺菲，指北京行為違反國際法，破壞區域穩定。

直屬菲國總統府的「西菲律賓海國家工作小組」22日發布聲明，菲國軍方承包補給船Unaiza May 2（UM2）對擱淺在仁愛暗沙的馬德雷山號（BRP Sierra Madre）進行常態例行運補任務時，中國海警船在馬德雷山號東北方13.5海里處危險攔截此船，導致與UM2碰撞。

另外，中國海上民兵船00003號撞到菲律賓海巡船MRRV4409左舷。菲方指中國民兵船當時正「積極參與騷擾、妨礙並阻擋菲律賓船隻」。

聲明表示，菲方其中一艘運補船抵達馬德雷山號，成功為艦上駐軍和人員提供補給。菲方對中國海警和海上民兵「危險、不負責任及非法行動表達最強烈譴責」

對此，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）說：

「我們不會被嚇倒，儘管受到挑釁，我們仍將繼續向（駐守）馬德雷山號的軍隊提供補給。」

中央社報導，馬尼拉當局自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給和駐軍輪替。

菲律賓海巡隊表示，遭碰撞的菲律賓船隻、船員均安並未受傷。

負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯（Alberto Carlos）說，西部軍區軍人「堅決履行我們的職責，保護我們的海域領土並運送所需物資到愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）」。

他告訴菲國人民：「我們仍舊決心捍衛我們的主權、主權權利和管轄權。你們的菲律賓武裝部隊西部軍區無所畏懼。」

中國海警局新聞發言人甘羽22日對此事件表示，菲方當時正向馬德雷山號運送違規建築物資，中國海警船多次喊話警告無效，依法「對菲搭載違規建材的船隻採取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出了臨時性特殊安排，現場操作合理合法、專業規範」。

甘羽說：

「期間，菲方船隻無視中方嚴正警告，以不安全方式危險接近我方船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方。」

不過，安約回應表示：「我們的軍官和人員的專業精神、克制和英勇，使我們每次過去那裡（仁愛暗沙）時，都讓他們蒙羞。」

菲律賓海巡隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）說，菲方這次補給任務「部分成功」，昭示菲律賓軍方和海巡隊「有能力以專業和堅定的方式管理和克服中國同行挑釁、不負責任和莽撞的行為，而不會升高緊張局勢」。

四天前也就是10月19日才上任的海巡隊指揮官加文23日在回應媒體時表示，將在五天內完成這次事件的調查報告

美國國務院發表聲明說，面對中華人民共和國海警隊和海上民兵「危險和非法的行動」，「美國跟我們的菲律賓盟友站在一起」。

美方表示，中方行為違反國際法，危及菲律賓船員安全，「阻撓對駐紮馬德雷山號的軍人送達急需物資。阻礙向這個長期前哨基地的補給線並干擾菲律賓合法海上行動，破壞區域穩定」。

美方重申，他國若在南海任何地方對菲律賓軍隊、飛機和公務船隻，包括海巡隊船隻發動武力攻擊，美國將根據美菲「共同防禦條約」（MDT）第4條，對菲律賓啟動防禦承諾。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）一改前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的親中態度，尋求與美國建立更緊密的雙邊關係，包括讓美國出入更多菲律賓軍事基地，致使馬尼拉和北京的關係日益惡化。

南海爭端多年來一直紛紛擾擾，周邊國家因為對此海域的部分島嶼主權歸屬、海域劃分和相關海洋權利的聲索產生重疊從而發生衝突。涉及此爭端的國家包括台灣、中國、越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊、與印尼。
仁愛暗沙
Ayungin Shoal
中國
菲律賓
碰撞
船隻
運補
愛尤銀礁

相關新聞

中國嘉德拍賣首度舉辦台北預展　劉野、林風眠領銜拍品
中國嘉德拍賣首度舉辦台北預展　劉野、林風眠領銜拍品
2023/10/22 20:42
中國對富士康進行稅務稽查　台灣鴻海發布重大訊息
中國對富士康進行稅務稽查　台灣鴻海發布重大訊息
2023/10/22 19:56
人紅就得現出原形 中國百萬粉絲微博帳號強迫實名制
人紅就得現出原形 中國百萬粉絲微博帳號強迫實名制
2023/10/21 20:03
大膽！《崇禎：勤政的亡國君》書名太敏感遭中國下架 舊版二手書爆紅
大膽！《崇禎：勤政的亡國君》書名太敏感遭中國下架 舊版二手書爆紅
2023/10/21 14:12
中國祭石墨出口限制 電動車產業恐受衝擊
中國祭石墨出口限制 電動車產業恐受衝擊
2023/10/20 20:55

更新時間 : 2023-10-23 18:54 GMT+08:00

最受歡迎

萬聖節去哪玩？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
萬聖節去哪玩？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
10月23日九九重陽節 長者免費搭乘台北捷運、貓空纜車
10月23日九九重陽節 長者免費搭乘台北捷運、貓空纜車
韓劇「大力女子姜南順」收視9.8%破「都奉順」紀錄　神力女子與帥警共同調查毒品犯罪
韓劇「大力女子姜南順」收視9.8%破「都奉順」紀錄　神力女子與帥警共同調查毒品犯罪
台北清真寺慈善市集現人潮　志工：歡迎挺巴猶太團體一同挺加薩難民
台北清真寺慈善市集現人潮　志工：歡迎挺巴猶太團體一同挺加薩難民
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
大膽！《崇禎：勤政的亡國君》書名太敏感遭中國下架 舊版二手書爆紅
大膽！《崇禎：勤政的亡國君》書名太敏感遭中國下架 舊版二手書爆紅
〈時評〉生技產業是台灣資本市場未來發展重點
〈時評〉生技產業是台灣資本市場未來發展重點
【2024台灣總統大選】國人是否支持民進黨完全執政？兩個月流失13%支持者
【2024台灣總統大選】國人是否支持民進黨完全執政？兩個月流失13%支持者