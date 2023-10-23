「身材外貌」躍升前三！調查：13.8%青少年好憂鬱 逾8成6不對外求助

不僅成人想吶喊「壓力如山大」，連青少年亦是！根據董氏基金會最新調查，13.8%青少年「有明顯憂鬱情緒，需尋求專業協助」，除了課業壓力外，身材外貌也是讓他們憂鬱的原因之一，且逾八成六不一定會向他人求助。專家提醒，不分年紀都應建立屬於自己的紓壓習慣，並學著關心自我心理健康。

根據董氏基金會最新調查，13.8%青少年「有明顯憂鬱情緒，需尋求專業協助」，其中女生較男生多。這份調查以六都國高中職學生為對象，回收有效問卷 1,700 份。

根據調查，「總是、經常」讓受訪者感到有壓力的前三名，分別為 「課業考試」 (28.8%)、「對未來的不確定」(22.1%)、「身材外貌」(19.1%);前述因素，女生比男生更感到壓力，尤其是「身材外貌」。與過去(2020、2018)數據相比，「身材外貌」在壓力源排序上，升至前三名，還高於「人際互動」。

當心情不好或壓力大時，這些青少前會找誰抒發？以及做什麼活動緩解情緒呢？調查發現，逾四成九的青少年「不一 定」會求助他人，三成七的青少年不想主動求助他人；不求助他人的主因以「不想麻煩對方」佔最多(37.2%)，且男生比例明顯高於女性。

此外，會將「運動」作為紓壓的方式者為13.6%，這之中有八成四(84.8%)的人在運動後心情會變好，與疫情時相比，後疫情期每週運動3天以上、每次運動超過 30 分鐘、和同學朋友一起運動的比例都變多了。在校外，近四成七受訪者 有規律運動習慣，男生較女生多。規律運動習慣者，憂鬱指數較低；而憂鬱指數愈高者，在防疫期間除了體育課外，都「沒有」運動的比例愈高；有規律運動習慣者，對家庭及學校生活的滿意度較高。

當詢問受訪者對學校或家庭生活的滿意度時，進一步分析發現，近三個月憂鬱 指數愈高者，或愈感到壓力者，對學校生活愈「不滿意」。

兒童青少年精神科醫師陳質采提及這樣的變動，不知道是否受到疫情期間，視訊替代了大部份的實體人際互動相關。青春期的孩子因受賀爾蒙影響，身體快速成長，情緒及個性也會隨之改變，較容易對自己的外在產生懷疑、失去自信，而有負面情緒或壓力。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨提醒，在這社群媒體發達的時代，青少年對顏值、打扮更為注重，甚至努力建構自我形象，期望受到一定程度的肯定及目光。面對成長中的孩子，家長們不妨引導孩子了解自身的特點或興趣，發現自我價值，降低對外表單一的追求，重新找到重心，建立內在自信。

葉雅馨提醒，依據 WHO 的定義，沒有心理健康就沒有真正的健康，因此民眾應該把心理健康的概念放入生活中，建立屬於自己的紓壓習慣，從感興趣的事物開始，多方嘗試，一定能找到適合的紓壓方式，如仍不知該從何著手，不妨去運動吧！

另外，過去因對疾病 的不了解或誤解，造成心理疾病被汙名化，情緒有困擾的人不願意對他人說，更不願意看醫生治療。期待在政府及心理衛生民間團體長期宣導下，能提升民眾對憂鬱防治的認知。

她提醒民眾，時時檢視自身的情緒狀態，其實就是關心自己心理健康的第一步。例如，透過線上篩檢工具或董氏基金會開發的憂鬱檢測 App，用手機檢視情緒，不但能記錄每天的心情，也能依據所在地提供適合的資源。陳質采也呼籲，在大腦科學的時代，讓我們更意識到維護心理與精神健康的重要性，生命值得更快樂自在。