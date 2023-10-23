【2024台灣總統大選民調】雞蛋風波對執政黨信心減 賴清德支持度減、候友宜增

台灣民意基金會今（23）日發布每月最新總統候選人支持度民調，受到執政黨雞蛋進口風波影響，民進黨總統候選人賴清德支持度跌幅近４個百分點，民眾不滿執政黨持續為失職的農委會辯護，民進黨也未針對此事檢討，傷害民眾對政府的信心；同一時間，始終位居第三，敬陪末座的侯友宜的支持度成長近４個百分點，縮短與柯文哲的差距。

除了上月農委會進口雞蛋風波，近年農業部的不少政策也持續受到批評，但時任部長的陳吉仲不斷為自已的補貼與大內宣的政策辯護，但台灣面臨的氣候變遷、農業轉型問題，都未有積極的改革，因此食品供應不時因國內外突發事件吃緊與價格飆漲，引發民怨。執政黨顯然未意識到問題，放任野火燎原，甚至欲慰留陳吉仲，風波當中，執政黨噤聲未對錯誤政策做出道歉或糾正，令選民失望。

三人競爭下的民調

這樣的不滿也反應到十月的選民投票傾向民調上，29.7% 選賴清德， 25.6% 柯文哲，21.1% 侯友宜，15.1% 尚未決定，8.5%沒意見、不知道、拒答。賴清德仍居第一，領先第二的柯文哲 4.1 個百分點，柯文哲又領先居第三的侯友宜 4.5 個百分點，三人差距明顯縮小。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，和上個月相比，賴清德、柯文哲、侯友宜三人競爭態勢再度出現明顯轉變，三人排序雖不變，但賴清德支持度下滑 3.7 個百分點，跌破三成大關；柯文哲支持度下滑 1.8 個百分點，續居第二；侯友宜上揚 3.9 個百分點，仍居第三，但與賴清德、柯文哲的差距已明顯縮小。這是一個全新的三足鼎立態勢。



(圖片翻攝自台灣民意基金會網站)

游盈隆分析，賴清德近五個月的整體民意支持度大起大落，最高 43.4%，最低就是現在的 29.7%，賴十月最新支持度不升反降，其中雙十國慶沒有出現拉抬效果，近期對蔡總統與陳內閣執政表現轉趨失望民眾暴增，整體競選效能不彰，賴清德競選團隊亟須嚴肅面對。



(圖片翻攝自台灣民意基金會網站)

談到藍白合，游盈隆指出，柯文哲近五個月民意支持度有一路微幅下滑的跡象，現在就是今年六月以來的最低點 25.6%，和賴清德只有 4.1 個百分點的差 距，卻也是最接近的一次。談到侯友宜，游盈隆說游的民意支持度欲振乏力，過去五個月以來，最高支度 21.1% 就是現在，最低出現在八月 13.6%，始終位居第三，敬陪末座；不過，九月訪美表現比預期好，再加上韓國瑜近期歸隊公開挺侯，國民黨逐漸擺脫內亂泥沼，他的民意支持度已經緩步回升，值得觀察。

四人競爭下的民調

訪問問及若鴻海集團創辦人郭台銘完成公民連署，獨立參選，形成四人競爭的狀態時會支持誰？26.5% 表示支持賴清德，21.7% 柯文哲，20.2% 侯友宜，12.4% 郭台銘，11.4%尚未決定，7.7%沒意見、不知道、拒答。游盈隆認為，郭台銘若堅持獨立參選，首當其衝會是柯文哲，預計瓜分柯文哲近三成的支持者，而支持者中，有 27.1% 會來自游離選民。游盈隆說，整體來說，支持度和上個月雷同，但當各主要候選人支持差距縮小，選情出現緊繃時，選 舉結果將更難捉摸。



(圖片翻攝自台灣民意基金會網站)

本次調查期間是 2023 年 10 月 15 至 17 日三天，由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、選民電話訪談、資料清理與統計分析。抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔 70%，手機佔 30%，有效樣本 1080 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。