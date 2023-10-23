中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅，牽動鴻海股價今天(23日) 開盤走低，回測百元大關，鴻海旗下在中國掛牌的工業富聯開盤則跳空鎖住跌停，早盤仍未打開。泛鴻海集團股價盤中也跌多於漲，其中正達一度跌停，跌勢最重。

針對中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅。國發會主委龔明鑫今天表示，全球供應鏈重組之際，每個國家都非常歡迎台商，希望不要有政治議題干擾，政府也將盡力幫助企業。

由於明年初台灣將舉行總統大選，鴻海集團創辦人郭台銘已宣布連署份數達門檻，中國官方此時的查稅時機相對敏感，引起外界關注。

國發會主委龔明鑫喊話: 勿政治干擾

龔明鑫今出席第29屆METS會議，他於會前受訪時表示，政府非常關心富士康遭查稅，經濟部更在第一時間與鴻海聯繫，看看是否需要幫助，也將密切觀察後續，會不會還有其他廠商出現類似情況。

龔明鑫接著表示，現在正值全球供應鏈重組的時刻，每個國家都非常歡迎台商，希望盡量不要有政治議題干擾。

外界憂心富士康遭查稅不會是單一事件，很可能擴及其他產業別或企業；中央社引述龔明鑫回應，目前還不知道中國查稅真正背後原因，如果針對鴻海單一企業，應該不會再擴及其他台商，但如果擴及其他企業，就比較偏向系統性問題。

龔明鑫重申，全世界供應鏈重組的重要時間點，台商如果有任何需要，政府會盡力協助。

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鴻海22日下午發布重大訊息:

合法合規配合作業

中國官媒22日報導，中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

對此鴻海22日下午發布重大訊息(如下) 指出，合法合規是集團在全球各地的基本原則，會積極配合相關單位的相關作業。

不過受此消息衝擊，鴻海今天(23日) 股價開盤走跌，早盤最低觸及百元大關，跌幅3.38%，之後跌幅漸收斂，來到101元，跌幅2.4%，市值暫時失守新台幣1.4兆元大關。

根據中央社，鴻海旗下在中國上海A股掛牌的工業富聯，23日開盤則是跳空鎖住跌停，來到人民幣14.55元，市值蒸發人民幣321.7億元，力守市值人民幣2890億元。

台灣股市泛鴻海集團股價盤中跌多於漲，鴻準盤中跌逾2%，正達跌停，臻鼎-KY跌逾1%，樺漢、京鼎小跌，乙盛-KY小漲。

投顧與法人觀點

本土法人分析，中國會不定期針對大型企業進行查稅作業，鴻海在中國遭查稅，屬於個別案件，其實不用過於負面思考，不過時間店正值台灣總統大選前不到3個月，外界難免聯想此次查稅作業與選舉因素有關。

另一本土投顧高層分析，中國此次查稅鴻海旗下富士康，「當然與政治因素有關」，他說，因為中國政府不希望台灣的民進黨再次取得執政權，青睞「藍白合」，因此借查稅名義，實質上施壓參與總統競選的鴻海創辦人郭台銘退選，以促成「藍白合」的有利空間。

不過投顧高層指出，中國政府也不會因此與鴻海集團「撕破臉」，因為鴻海旗下富士康仍是外資在中國投資規模第1，富士康旗下員工人數眾多，中國政府也需要富士康在中國設廠穩定就業。

但投顧高層也表示，中國此次查稅鴻海富士康，也有警告鴻海產能不要快速外移的意味，尤其是印度積極拉攏鴻海集團在當地擴充產線，而蘋果（Apple）新款iPhone 15也加速在印度製造，中國政府不希望鴻海集團加速產線外移至印度市場。

【時機敏感•政治干預？】富士康遭中國查稅 台灣鴻海股價回測百元•鴻家軍臉綠

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鴻海科技日活動10月18日在南港展覽館登場，現場展示鴻海製造的電動車款MODEL B。中央社