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代餐選擇多 過量蛋白質傷肝腎 如何選擇和食用 有助減肥事半功倍、不傷身？

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/23 10:24
代餐示意圖。（圖／路透社Alamy）

代餐示意圖。（圖／路透社Alamy）

近期許多業者推出減重產品標榜「吃了就能瘦」，例如代餐湯、代餐奶昔、代餐穀物、代餐零食等商品，旨在以低熱量的餐點取代正餐飲食，來幫助食用者控制熱量，達到瘦身的效果。究竟這些代餐有用嗎？對身體是否會帶來傷害？當消費者面對這些琳瑯滿目的產品，又該如何選購適合自己的產品呢？

對此，輔大醫院營養部營養師王貝文表示，「代餐」取代正餐，著重在低熱量，熱量約為150到200 大卡，如果有使用代餐奶昔，應注意在其他餐別要攝取足夠的蛋白質、膳食纖維，並補充水分及運動，才能健康瘦身。

「蛋白粉」方面，王貝文說，攝取足夠的蛋白質具有幫助肌肉增長、增加新陳代謝、延長飽足感。對於正在飲食控制和減少熱量的族群是有幫助的，但也特別提醒民眾，蛋白質的攝取上限會依據體重而有所不同，若食用過量蛋白質，可能影響肝、腎功能，建議最多不要攝取超過體重的3.5倍。腎功能較差的民眾，則建議與醫師、營養師評估討論蛋白質攝取量。

王貝文進一步說明，若為乳糖不耐症患者，使用乳清蛋白粉可能會出現腸胃不適，應注意選購植物性蛋白，也要注意是否有添加糖，有部份產品為了蓋住高蛋白的味道，添加糖、增稠劑等其他化學成分，民眾務必詳閱營養成分標示，確定碳水化合物含量小於蛋白質，才是適合減重的蛋白粉。

根據優活健康網、健康醫療網報導，衛福部苗栗醫院營養師李孟穎提醒，以熱量低的代餐取代正餐，短期間體重會減輕，但容易衍生空虛感或「我有吃代餐，下一餐可以稍微放縱」心態，反而吃更多、攝入更多熱量。

針對想健康減重民眾，李孟穎推薦2個溫和的減重飲食模式：

  • 1410斷食法：由於「168間歇性斷食」減重法，是一天之中禁食16小時，並將食物集中在8小時內吃完，但要空腹16小時，大多數人難以做到，因而衍生出「1410」斷食法。做法為空腹14小時，於10小時內完成進食。使用此法時需注意：
  1. 食物挑選很重要，應多選擇低油、低鹽、低糖、高纖維及原型食物。
  2. 空腹容易攝入過多食物，要細嚼慢嚥7～8分飽就好。
  3. 提高每日飲水量，每公斤體重ｘ40～45cc。
  • 442飲食法+211餐盤：三餐間隔時間4小時，早餐、午餐採正常餐食、晚餐採輕食。正餐的食物比例為1／4蛋白質＋1／4澱粉類＋1／2的蔬菜（211餐盤），輕食以液體為主，可於2小時內完成消化，如：豆漿、牛奶、清湯或沙拉不加醬，除了飲食控制外，仍須搭配喝水及運動。

衛福部苗栗醫院院長李明輝表示，肥胖是國人的健康殺手，所以如何甩掉肥胖除了飲食控制之外、也要多運動，並且選擇正確的減重方式。減重飲食模式需持續才會看到效果，如果貪圖求快取巧，可能在執行過程中，因為痛苦而放棄，所以還是要在不偏離均衡飲食原則下，進行溫和的減重方式，才有可能讓減重事半功倍。
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更新時間 : 2023-10-23 18:53 GMT+08:00

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