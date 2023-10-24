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〈時評〉小寫大寫大不同

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By 大學退休教授 沉思, 台灣英文新聞－時評
2023/10/24 17:00
圖／Pixabay

圖／Pixabay

在西方各種拼音式的語文當中，其每個字母(alphabet)通常都有「大寫」(capital) 和「小寫」(lower-case)之分。例如，希臘字母的第一個字母(alpha)的大寫、小寫分別為「A」及「α」；其第24個字母(也是最後一個字母omega) 的大寫、小寫分別為「Ω」及「ω」。在台灣一般人最熟悉的英文，其26個字母的最前面三個字母，大寫與小寫分別為「ABC」與「abc」，自不在話下。

許多人都知道，一個英文單字的第一個字母是小寫或是大寫，意思是不一樣的。例如，第一個字母小寫的「earth」是「泥土」或「塵世」的意思；而第一個字母大寫的「Earth」(通常前面須加定冠詞「the」) 則是「地球」的意思。

又如，「mercury」是指「水銀」；而「Mercury」則是指「水星」或羅馬神話中的「信使神」墨丘利。

下面筆者要跟大家分享英文中的兩個名詞，其第一個字母是小寫或是大寫即具有完全不同的意義。

一、 「holocaust」vs.「Holocaust」：

「holocaust」(第一個字母小寫)係源自古希臘文holokaustos (ὁλόκαυστος)，意思是「燔祭」，也就是將祭牲完全燒燼，用來獻給神靈的一種儀式。

而「Holocaust」(第一個字母大寫，通常前面須加定冠詞「the」)則是專指第二次世界大戰期間納粹德國對歐洲猶太人的大屠殺事件。自1933年納粹奪得政權之後，就開始計畫對歐洲猶太人進行「種族滅絕」行動。為此，希特勒利用一個虛構的名詞「雅利安人種」(Aryan race)，鼓吹德意志民族是世界上最優秀的人種，作為屠殺猶太人的合理化藉口。

另外，當時納粹德國的國歌開頭的歌詞「Deutschland über alles」(德意志高於一切)也被用來作為鼓動種族主義(racism)的迷幻藥。當時許多德國人被這些迷幻藥迷翻，幾乎無人倖免。【註1】

據估計，納粹德國在第二次大戰中屠殺猶太人人數超過600萬，其中約150萬是兒童。當時全歐洲的猶太人約有900萬人；也就是說，超過2/3的猶太人在這場大屠殺中遇害！

二、 「wicked weasel」vs.「Wicked Weasel」：

有一句大家熟知的歇後語：「黃鼠狼向雞拜年。」它的意思就是「居心不良」，或者是「不安好心」。可見自古人們就認定黃鼠狼(weasel)是個生性邪惡的物種；因此在本文裡我們就稱之為「wicked weasel」(邪惡的黃鼠狼) 吧。

中共與烏克蘭曾經於2013年簽訂了所謂《中烏友好合作條約》；但自從2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭之後，中共卻片面撕毀這個條約，不但一面倒支持俄羅斯，而且給予俄羅斯許多軍事援助，等於倒打烏克蘭一耙－－這足以證明，跟中共簽訂的任何條約或協定，到頭來都是廢紙一張。

中共的這種做法，正是傳說中「邪惡的黃鼠狼」(wicked weasel) 的標準行為模式。

今年10月7日，加薩(Gaza)地區的哈瑪斯組織(Hamas)對以色列發動了恐怖攻擊，立即引發了以色列與哈瑪斯之間的軍事衝突。結果，中共竟然棄以色列的邦誼如敝屣，一面倒支持哈瑪斯。這足以證明，世界上任何國家跟中共之間的所謂「邦誼」，到頭來都只是幻夢一場－－這件事再度凸顯中共「邪惡的黃鼠狼」(wicked weasel) 的標準行為模式。

言歸正傳。我們注意到「wicked weasel」這個名詞中的兩個單字「wicked」及「weasel」的頭一個字母都是「w」；這種押韻的方式稱為「押頭韻」。【註2】如果將「wicked weasel」改成以大寫「W」為開頭字母，就變成「Wicked Weasel」。「押頭韻」的詞彙通常具有趣味性，很適合用來作為一個卡通人物或者是一家廠商的名字。

澳洲有一家廠商就是以「Wicked Weasel」命名。這家公司成立於1994年，以製造女性睡衣及泳裝(尤其是超迷你比基尼泳裝)聞名。

【註1】少數頭腦清醒的人在當時歇斯底里的大環境下，都選擇緘默。著名物理學家普朗克(Max Planck)就是一個例子。普朗克是「量子物理學」(quantum physics)的先驅者之一，曾榮獲1918年度諾貝爾物理學獎。1933年初希特勒上台之後，普朗克選擇妥協，從未曾在公開場合批評納粹政權。

儘管如此，納粹黨人仍沒放過普朗克：希特勒的爪牙戈培爾(Joseph Göbbels)一直在蒐集證據，證明普朗克有十六分之一的猶太人血統。

最大的噩運隨之而來。普朗克的小兒子艾文(Erwin Planck)被控參與1944年7月20日希特勒被謀刺未遂案，遭逮捕後於1945年1月23日被處決。

【註2】迪士尼的卡通角色，例如「Donald Duck」(唐老鴨)、「Mickey Mouse」(米老鼠)、「Porky Pig」(豬小弟)等等，也都是利用「押頭韻」的模式來命名的。
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