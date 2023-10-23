〈財經主筆室〉台灣企業缺工108萬人創歷史新高　輔導中高齡重返職場刻不容緩

台灣從今年起即將迎來史上最大退休潮，預估約有378 萬人之多 ，而根據104人力銀行最新數據，目前企業人力缺口高達108萬 個，顯見台灣勞動力人口減少情況日趨嚴重， 如何有效輔導中高齡者重返職場， 成為解決勞動力短缺刻不容緩的工作。

內政部統計，台灣出現過二波嬰兒潮，第一波是1958年(民國4 7年)到1966年(民國55年)，每年出生人口都破40萬人， 9年間出生人口達378.3萬人；第二波是1976年(民國65 年)到1982年(民國71年)，這期間僅一年出生人口低於40 萬人，總共出生人口數達298萬人。

第一波嬰兒潮出生者，從今年起陸續到了法定退休年齡的65歲， 使得台灣也將出現有史以來最大的退休潮。104人力銀行發布10 月全站工作機會數來到108萬個，不但再創歷史新高，也是連續8 個月突破百萬大關， 或許這就是台灣恐將受勞動力人短缺衝擊的一個警訊！

主計總處9月底發布的「事業人力僱用狀況調查」指出，去年( 111年)退休人數升至10萬4,535人，創下民國97年以來 新高，也就是近15年新高，且隨著高齡化加速， 未來退休人數將逐年升高，明顯就是這波退休潮來臨的開始。

更令人擔心的是，隨著這一波史上最大退休潮啟動，但未來10年新 增滿工作年齡人口(15到24歲)，估計僅有181萬餘人， 與退休潮378萬人相比較，落差幾乎達到200萬人， 這短缺的勞動力人口將如何補足呢？

面對台灣少子化及最大退休潮來臨，未來勞動力人口必定減少， 有勞工團體就認為，透過移民政策、 輔導中高齡者就業等方式來補充勞動力， 都能減緩勞動力減少的衝擊， 但似乎在移民政策的開放及輔導中高齡者就業， 台灣政府做的似乎都還不夠！

勞動部統計，今年一月底資料顯示，我國65歲以上老年人口勞參率 僅9.76％，遠遠低於韓、星、日的25％到35％， 勞動部官員就曾經示警，這已是迫在眉睫的國安危機。

其實，受高齡化與少子化衝擊，全球主要經濟國家皆面臨缺工問題， 日本尤其嚴重，但日本政府經過多年的努力，去年(2022年)有 多達4成的日本企業已開始僱用70歲以上長者，在10年間成長2 倍，明顯減緩了人力缺口的壓力， 但台灣有多少企業真正接受中高齡者重返職場呢？

台灣雖然在中高齡者及高齡者就業促進法明文規定，「 雇主對求職或受僱之中高齡者及高齡者， 不得以年齡為由予以差別待遇」，不過現實生活中， 雇主既有的刻板印象卻難以消弭， 年齡歧視仍是目前台灣中高齡者就業最大的阻礙​​​。

根據1111人力銀行調查，6成7受訪者表示退休後打算繼續工作 ，但一旦離職後，有高達8成8的人認為重返職場有困難， 其中更有將近4成5悲觀認為要找到合適的工作微乎其微，其中， 年齡歧視就是目前台灣中高齡者最大的就業屏障。

近年通貨膨脹令人有感，造成物價變貴、現金貶值， 也讓上班族低估了未來生活所需費用， 而現行的老年年金以及勞退金已經無法令人安心退休，1111人力 銀行調查發現，有高達9成的受訪者擔心，退休以後所領到的勞保、 勞退金無法支付老年生活所需，有6成受訪者想重返職場。

但是，即使中高齡勞參率提高， 從薪資差異與工作內容就可看出高齡歧視仍存在， 這也就是中高齡者重返職場所面臨的困境。不過， 當人口結構變化已成定局，優先體認到高齡勞動力的重要性， 並能有所投資的企業將擁優勢，畢竟， 人力缺乏是未來企業在經營上得共同面對的難題。

內政部的人口資料顯示，截至2023年9月底，全台65歲以上人 口已達423.6萬人，占總人口的18.1%，國發會預估202 5年台灣將邁入超高齡社會，65歲以上人口占總人口數將達20% 以上，台灣人口老化再創新高， 正悄悄改變了國內勞動市場人口結構，不久的將來， 中高齡者及高齡者勢必成為勞動市場主流， 哪些企業能夠先看透這個趨勢，應該就能掌握優勢成為王者 。