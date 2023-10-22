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中國嘉德拍賣首度舉辦台北預展　劉野、林風眠領銜拍品

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/10/22 20:42
中國嘉德拍賣30年來首次於台北舉行預展。（圖／台灣英文新聞＿劉怡均）

中國嘉德拍賣30年來首次於台北舉行預展。（圖／台灣英文新聞＿劉怡均）

中國嘉德拍賣30年來首次於台北舉行預展，拍品由劉野、林風眠、周春芽等藝術家創作領銜，也精選華人80、90後的新銳藝術家，將於11月北京嘉德藝術中心拍賣。

劉野2002年《阮玲玉之一》 主角為中國傳奇默劇女星阮玲玉，為藝術家肖像系列開篇之作 ，更是現藏家收藏20年後首次釋出，劉野筆下人物看似童趣天真，但卻蘊含一股邪氣及滄桑，該作估價人民幣1千萬至1200萬（約為新台幣4200萬至5千萬）。

20世紀美術史名家林風眠50年代油畫《齊天大聖孫悟空》，與1979年創作並贈予香港馮葉的水墨臻品《摩登仕女》，以及關良與吳冠中70年代的風景油畫《山塢日暖》和《靜溪樹影》，中國嘉德拍賣屢創高價的周春芽，本次橫跨三個創作時期的代表作《山石圖·去雅安上裡的途中》、《紅石圖》與《灼春融》皆獲高度詢問。

厲蔚閣亞洲幫現年30歲的中國藝術家張子飄於紐約舉辦個展，其大作2021年油畫《心臟》也於此次預展亮相，進看雖血腥但遠看像一朵綻放的花朵；陳飛近4米的雙聯大作《星星堆滿天，我還是只愛月圓》，更是自藝術家2011年北京今日美術館個展後，首次於市場曝光，最高估價為480萬。

中國嘉德董事總裁胡妍妍表示，值中國嘉德30周年，特別臻選20世紀及當代藝術秋拍精品赴台北與藏家深度互動，中國嘉德透過預展作品傳達對美術史、對市場的研究與回應；一方面持續向時代先驅者的開創精神致敬，另一方面，也代表對新一代華人藝術發展的信心與展望。

藝術家名單：林風眠、關良、吳冠中、周春芽、丁乙、劉野、張恩利、趙洋、歐陽春、劉曉輝、黃宇興、韋嘉、秦琦 、梁遠葦、仇曉飛、陳可、閆冰、邱瑞祥、張業興、趙趙、范揚宗、陳飛、黃一山、周代焌、梁浩、張月薇、高露迪、張子飄。
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更新時間 : 2023-10-23 02:47 GMT+08:00

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