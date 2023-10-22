〈時評〉生技產業是台灣資本市場未來發展重點

台灣證券交易所最近公布「強化生技產業發展策略」，將透過健全新藥或醫材研發公司申請上市資訊揭露等措施，積極發展生技產業。未來10年下一個世代，生技產業將是資本巿場積極發展的重心，輪廓已現，值得投資人順藤摸瓜，審慎選擇優質標的。

目前台灣資本市場電子產業佔58%，生技醫療佔1%，顯示產業發展偏向電子產業，導致經濟發展失衡，資源大量集中在電子產業，增加經濟發展風險。最近美中科技大戰，台灣電子科技，尤其是半導體產業鏈，成為戰場，導致類股分受不同程度損害。生技醫療產業是相當專業的領域，成為台灣未來最有機會發展的新產業。

證交所計劃在未來3年內，將生技產業佔總市值比重，從1%佔比，提升到 2％，市值增加到5千億元，並在2030年，將市值提升到5%，也為台灣經濟發展，再打下另一個重要基礎。

上市櫃市場發展生技醫療產業，目前已各有不同績效，截至今年9月底為止，掛牌上市的生技醫療類公司僅37家，上櫃卻有89家，兩者差距頗大，顯示生技醫療類股群聚櫃買中心，集中交易市場仍有相當大的空間。相較於一般產業，除傳統醫療器材、學名藥廠外，生技產業需要高度專業，生技股的股價，因此常反映個別題材，很少有族群性的大漲大跌。

國內第一個大型永續型生技創投鑽石生技投資（6901），去（2022）年7月25日登興櫃，挾主要投資標的將進入爆發期，其中合一（4734）、醣基（6568）等市值，都逾10億美元，股價曾上衝到221元，然後回跌，今（2023）年9月19日鑽石基金以每股40元掛牌上市，引起市場矚目。

不少大企業都在積極投資物色優質的生技醫療公司，鑽石生技投資即獲得富邦金控、台新金控、潤泰集團青睞，分別入股，成為重要股東，目前比較成熟的是新藥與細胞治療的合一、醣基、欣耀、永笙。後續又將募集2大生技創投基金，同樣是產、壽險法人及創投共同參與，值得期待。

政府在2021年通過「生技醫藥發展條例」，釋放出40年累積的生技實力，由於適值新冠疫情肆虐，各國政府大力投入新藥研發，並開發疫苗，正好提供生技產業最佳的發展時機，及時雨化解不少新藥或醫療器材研發，資金困窘的難題，也同時激勵生技產業進入春秋戰國競爭時代，促使生技產業蓬勃發展。

2025年台灣進入高齡化，65歲以上人口佔5分之1，生技產業5大主軸，藥品製造、醫療器材、醫美產品、健康福祉、數位醫療，商機雨露均霑。去年生技整體獲利約235億至250億元，年成長率27% ，創新高，今年有機會更上一層樓，達到330億元，預計2025年將突破500億元大關，使生技產業商機邁向新紀元。

如果以產業類別，當前生技類股依分類，大致可以分為醫療器材：優勝、熱映、奈米醫材。藥物製造：保瑞、生達、南光、藥華藥。醫美產品：雙美、達爾膚、佳醫、曜亞。健康福祉：太醫、杏一、雃博。數位醫療：晶碩光學、明基醫。

跟著法人、財團的步伐，應該也是投資人值得參考的方式，例如，富邦金董事長蔡明興、潤泰集團總裁尹衍樑，不僅是鑽石生技創始大股東，投資重點標的如醣基生醫、欣耀生醫，這兩家新藥公司，除了前述兩位大股東之外，玉山金控、寶佳集團，也都是大股東。另外蔡明忠、蔡明興兩人也分別持有合一、中天公司1%至7%股權，值得注意研究其投資價值。

由於新藥研發太專業且時間長，未必適合一般散戶投資，如果對生技醫療投資有興趣，又擔心專業能力不足及風險，可以考慮目前股市三檔生技醫療ETF，各有不同特色，值得了解。其中群益NBI生技（00678)成分股檔數較多，達267檔，廣泛布局生醫產業。富邦基因免疫生技（00897）50檔成分股，聚焦3大領域，分別是癌症免疫療法、基因編輯、mRNA。國泰全球基因免疫與醫療革命（00898），聚焦再生醫療、疫苗突破、基因技術。

生技醫療產業是台灣資本市場未來10年發展的重點，目前上市公司優質生技股不少，例如：佳醫、葡萄王、晉弘、旭富、杏輝、承業醫、五鼎、晶碩、永信、和康生、雃博、全宇生技－KY，都是值得注意的標的，不論業務、財務、股利，應該都相當穩定，投資人或可考慮長期投資價值。

興櫃市場的生技醫療類股，也有不少優質生技醫療公司。例如：晟德、健喬、中天、精華、大學光、鐿鈦、保瑞、杏一、杏昌、邦特、東洋、藥華藥、訊聯基因、寶島科、東洋。

投資人應該注意的是，生技醫療產業非常專業，尤其是新藥研發，如果不夠了解，不宜輕易投資，2020年「天國一輝」的炒作，將中天、杏國、合一、杏輝，四檔生技股炒作到天價，再全部腰斬，投資人受傷慘重，類似炒作案例層出不窮，未來應該是主管機關監理的重點，不宜再放任作手炒作，坑殺無辜投資人。

生技產業在台灣正蓬勃發展，證券主管機關金管會、證交所，都應做好投資人保護，防止不當的人為炒作，以及鼓勵生技公司做好優良的企業永續經營管理（ESG），建立良好的投資環境，才能得到投資人的肯定，並為資本巿場及國家未來經濟發展，奠定紮實的基礎，帶動國家經濟發展順利轉型。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★