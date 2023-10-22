台北清真寺慈善市集現人潮　志工：歡迎挺巴猶太團體一同挺加薩

自以巴衝突迄今，挺巴勒斯坦活動在全球遍地開花。台北清真寺周末舉行「與加薩人民站在一起」慈善市集，台北清真寺志工指出，加薩急需燃料等援助，也欣慰看到台灣人對相關議題的關注與支持。

哈瑪斯7日對以國發動襲擊導致逾1400人喪生，以國持續對加薩施行報復空襲，目前累計至少4385名巴勒斯坦人死於空襲、13500人受傷，約旦河西岸則至少有84人喪生、5007人輕重傷。在世界各地越來越多人走上街頭聲援在生命備受威脅的加薩人民，台北清真寺也發起慈善市集，希望喚起台灣社會對以巴衝突、加薩難民議題的關注，也增進民眾對伊斯蘭的理解。

今日是市集舉行的第2天，前來的民眾有增無減。不僅有穆斯林攜家帶眷，也有許多外籍人士來此表示支持。不僅食物攤位前滿是人龍，在清真寺內的導覽員也被充滿好奇心的遊客簇擁，販售支持巴勒斯坦的明信片攤位更是絡繹不絕，許多民眾選擇在現場留下支持的話語，以文字、繪圖展現與加薩人民站在一起的態度。

台北清真寺志工、來自埃及的哈娜向來訪者解說了以「巴勒斯坦民族詩人」馬哈茂德·達爾維什（Mahmoud Darwish）詩句發想的設計、為突破各種審查而用來替代巴國旗的西瓜，也少不了最直白以中文、英文、阿拉伯文書寫「聲援巴勒斯坦」的明信片。

哈娜表示，埃及與以色列之間也有衝突，例如1970年以國軍機轟炸位於Bahr el-Baqar村小學，造成130名小學生中有46人死亡，逾50人受傷，因此許多埃及民眾走上街頭聲援加薩民眾。

哈娜也指出，儘管以國日前同意20輛卡車的物資進入，但這對圍困在當地的200多萬民眾來說根本不夠，此外也不供應燃油，導致醫院運作艱難。她在家鄉的一些朋友，因此前往加薩走廊相通的拉法口岸參加聲援活動，呼籲有關當局盡快讓更多的援助進入加薩走廊。

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她還分享一位在台巴勒斯坦人，家裡也有親友在迦薩走廊陸續遇難，心情相當悲痛。這兩日有許多民眾前來台北清真寺，她非常欣慰相關議題在台灣被看見與重視。



民眾踴躍響應市集活動，也對異國美食充滿熱情，部分攤位前更是大排長龍。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

台灣伊斯蘭中心、台北清真寺志工鄭平表示，每年秋天清真寺都會舉辦市集，這次以支持迦薩難民為主題，是希望能喚起社會的關注，同時促進民眾對伊斯蘭的了解。這兩天與會的民眾也比預期的多，顯示台灣社會有許多人確實關注以巴衝突議題。儘管活動前有接到一些反對聲音甚至放話要搗亂，但這兩日市集運作順利並無鬧場事件。

鄭平也表示，聲援迦薩人民無關宗教，而是基於以巴衝突歷史認知、人道考量的展現。他指出，在國外也有猶太團體所舉辦的抗議活動，站出來表態支持巴勒斯坦，他也歡迎相關人士或團體來到台北清真寺，共同展現對迦薩人民的支持。

因目前市集迴響良好，其中異國美食如雞肉捲、中亞肉香抓飯、印度咖哩三角包等大受好評，排隊人潮相當踴躍，寺方也會考慮之後再度舉辦相關活動，展現對迦薩人民持續的聲援。

印度大哥正熟練的製作咖哩三角包（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）