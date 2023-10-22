加薩缺關鍵物資 海水淡化廠停工惡化缺水危機

以色列昨日允許救援物資自加薩走廊南方與埃及的邊界處輸入，不過除了量並不多外，最關鍵的燃料也不在被允許的名單上，這不只將導致仍在收治大量傷患的醫院無法運作，也迫使最後一間仍在運轉的海水淡化廠於今（22）日停工，讓地區陷入更嚴重的淡水危機。

事實上，以色列控制了大部分加薩走廊的水源以及輸水用的基礎建設，地區大部分的淡水來自於一塊沿海的不透水層，不過這個水源不只已被海水及未處理廢水汙染，其含量也不夠大量的人口使用，因此加薩居民通常需要自行將海水淡化廠的淡水及水井水儲存在自家的水塔中才有日用水可用。

過去居民仰賴卡車將水載運至各處進行補給，然而因為燃料逐漸見底且頻繁的轟炸阻礙交通，卡車無法裝水也無法輸水，就連自己有水井的民居也因為沒有燃料讓抽水機運轉，而難以獲得淡水，另一方面，以色列的轟炸破壞了輸水管線及其他處理水的民生設施，也加劇了問題。

據《全球伊斯蘭救濟組織》（IRW）統計，加薩地區現在平均每人每天只能獲取3公升的水，這離世界衛生組織（WHO）所建議的50至100公升相差甚遠，家戶不只在準備每日餐食時，須謹慎評估準備與善後會消耗多少水，就連沖馬桶的時間都要控制。

除此之外，持續的轟炸造成了大量死傷，加薩的醫院已接近滿載狀態，只是燃料的不足反而讓醫院因為無法發電而必須限縮醫療服務，其中一部分已因完全沒有燃料可用而必須關閉，剩下的也只有很少的燃油存量，而必須關閉主要的醫療部門。

土耳其媒體《安納杜魯新聞社》（Anadolu Ajansı）報導指出，若醫院沒辦法及時取得燃料，將會對裡面的傷患產生嚴重後果，尤其對於仍需要恆溫箱的嬰兒，以及腎臟病、癌症病患來說，這已經是生死關頭，其中有130名早產兒正面臨死亡危機。