人道救援不含燃料加薩醫院供應告急　逾百新生兒危在旦夕

以巴衝突至今,巴勒斯坦方死亡人數上看4385人,被以色列圍困兩週的加薩走廊在20日迎來第首批人道救援物資卻如滄海一粟,更不包含燃料,加薩的醫院燃料近乎枯竭,也讓超過百名新生兒命懸一線。

半島電視台報導,以巴交戰至今,以國對迦薩進行高強度空襲,將發動地面軍事行動,目前以色列襲擊了約旦河西岸佔領區的傑寧(Jenin)難民營的一所清真寺,造成至少1人死亡。此外,哈嗎斯週五已經釋放兩名美國籍人質,以方與哈瑪斯在是否以人道主義為由釋放另兩人質上存在分歧。目前加薩已累計有4385名巴勒斯坦人死於空襲、13500人受傷,約旦河西岸則至少有84人喪生、5007人輕重傷。

由美國總統拜登(Joe Biden)協調下建立的人道援助計畫於20日開始實施,20輛卡車載著首批物資前往加薩走廊,目前尚不清楚後續是否有更多物資進入加薩。儘管人道物資中有飲用水、食物、醫療用品,但這批4.4萬瓶礦泉水僅夠2.2萬人一天飲用,而被圍困在當地的居民高達200多萬。更危急的是,物資裡沒有沒有燃料。

根據巴勒斯坦人醫療援助(MAP)組織表示,加薩走廊的醫院面臨燃料供應迅速枯竭的困境,這使得當地出生的130名早產兒性命岌岌可危。

該組織首席執行長沃德(Melanie Ward)在X平台上指出,在加薩的幾個醫院中,有6個新生兒重症監護室,自10月9日以來,以國當局對加薩實施「全面封鎖」禁止燃料與電力進入。對仰賴器材維生的嬰兒們而言熹當危險。

沃德呼籲,各國領導人要求以色列緊急允許加薩醫院獲得燃料,「不採取行動就等同於宣判這些嬰兒的死刑」。

