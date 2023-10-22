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人道救援不含燃料加薩醫院供應告急　逾百新生兒危在旦夕

目前加薩已累計有4385名巴勒斯坦人死於空襲、13500人受傷，約旦河西岸則至少有84人喪生、5007人輕重傷。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/22 12:27
加薩走廊有130名新生兒，因燃料供應稀缺在死亡的邊緣徘徊（圖／巴勒斯坦人醫療援助（MAP）Ｘ平台帳號）

加薩走廊有130名新生兒，因燃料供應稀缺在死亡的邊緣徘徊（圖／巴勒斯坦人醫療援助（MAP）Ｘ平台帳號）

以巴衝突至今，巴勒斯坦方死亡人數上看4385人，被以色列圍困兩週的加薩走廊在20日迎來第首批人道救援物資卻如滄海一粟，更不包含燃料，加薩的醫院燃料近乎枯竭，也讓超過百名新生兒命懸一線。

半島電視台報導，以巴交戰至今，以國對迦薩進行高強度空襲，將發動地面軍事行動，目前以色列襲擊了約旦河西岸佔領區的傑寧（Jenin）難民營的一所清真寺，造成至少１人死亡。此外，哈嗎斯週五已經釋放兩名美國籍人質，以方與哈瑪斯在是否以人道主義為由釋放另兩人質上存在分歧。目前加薩已累計有4385名巴勒斯坦人死於空襲、13500人受傷，約旦河西岸則至少有84人喪生、5007人輕重傷。

由美國總統拜登（Joe Biden）協調下建立的人道援助計畫於20日開始實施，20輛卡車載著首批物資前往加薩走廊，目前尚不清楚後續是否有更多物資進入加薩。儘管人道物資中有飲用水、食物、醫療用品，但這批4.4萬瓶礦泉水僅夠2.2萬人一天飲用，而被圍困在當地的居民高達200多萬。更危急的是，物資裡沒有沒有燃料。

根據巴勒斯坦人醫療援助（MAP）組織表示，加薩走廊的醫院面臨燃料供應迅速枯竭的困境，這使得當地出生的130名早產兒性命岌岌可危。

該組織首席執行長沃德（Melanie Ward）在X平台上指出，在加薩的幾個醫院中，有6個新生兒重症監護室，自10月9日以來，以國當局對加薩實施「全面封鎖」禁止燃料與電力進入。對仰賴器材維生的嬰兒們而言熹當危險。

沃德呼籲，各國領導人要求以色列緊急允許加薩醫院獲得燃料，「不採取行動就等同於宣判這些嬰兒的死刑」。
以巴衝突
人道救援
燃料

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更新時間 : 2023-10-22 19:10 GMT+08:00

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