曹興誠看馬英九們：附和中國騙術勸降國人　侮辱台灣人的智商

馬英九16日在紐約演講引發軒然大波,聯電前董事長曹興誠臉書提出五項觀點,其一包括不應仇美反美;其二台灣人並非子虛烏有的「中華民族」;其三領土只存在於當下;「台灣自古就是中國領土」根本一派胡言,其四任何人不得以武力改變現有的領土現狀,否則必遭世界制裁;馬英九們表面上面裝作悲天憫人,其實是在幫中共勸台灣人投降。

馬英九美東時間16日下午在美國紐約大學(NYU)發表演說,提及建議美國與國際社會應該鼓勵兩岸和談,並敦促兩岸回歸「九二共識」避免戰爭,並直指部分美國人士「意圖把台積電當武器,意圖把台灣當戰場」,不顧台灣人安危福祉「讓台灣變成第二個烏克蘭」。

曹興誠20日在臉書抨擊,馬英九言論「令人嘩然」,他指出,美國不論民主黨或共和黨,都避免迫使台灣與中國進行不對等的談判;因為兩黨都認為,這樣做會破壞區域穩定,並對台灣的民主制度造成威脅。馬英九卻要求美國來逼迫台灣人走上談判桌。

曹興誠認為,「九二共識」在2019年已經被習近平定調為「一個中國原則」,也就是:兩岸只能容得下「一個」中華人民共和國,而「中華民國」必須消滅。「馬英九現在還要台灣遵守『九二共識』,他是傻?還是壞呢?」

曹興誠批評,針對俄烏戰爭,台灣許多馬英九們,總喜歡說這是美國軍火商的陰謀,說他們鼓勵澤倫斯基去挑釁普丁,所以引起戰爭。不管這個理論多麼荒唐,馬英九們始終津津樂道。馬英九在紐約又重彈這種不通的邏輯,不去譴責中共對台灣日益加重的武力威脅,卻顛倒是非,說美國想把台灣變成烏克蘭一樣的戰場;暗指美國為了軍火利益挑起兩岸緊張關係,同時替中共掩飾其元凶角色。

曹興誠的五堂課 其一:不可反美、仇美

曹興誠首先指出,馬英九們應該要了解,1950年代初期,台灣國民個人所得每年只有一百多塊美金,現在達到三萬多美金,成長三百多倍。二戰後凡與美國合作的國家都像台灣一樣,經濟、社會飛躍成長。這股成長的動力,來自美國鼓勵創新的資本體制,使能不斷推出新科技、新產品,並拓展出全世界的需求。

中國過去反美、仇美三十年,弄得經濟一貧如洗;1979年鄧小平去美求救,得到美國的幫助,中共才得到奇蹟式的成長。但今天中共惹惱了美國,逐漸被「脫鉤斷鍊」,其經濟已經下滑,企業紛紛破產。不靠美國,國民黨、共產黨都只是廢物。今天中共反美、仇美,馬英九們也跟著幫腔,基本上不懂歷史。現在台灣引以為傲的晶圓製造技術當初從何而來?不正是美國嗎?所以,台灣不可以反美、仇美!這是第一課。

其二:台灣人並非子虛烏有的「中華民族」

曹興誠指出,現代的基因學告訴我們,地球上所有人類的基因99.9%都相同,都屬於哺乳綱、靈長目、人科、人屬下的「智人」種(學名為Homo sapiens)。除了智人,並沒有其他黑、白、黃、紅的人種分類。人皮膚顏色不同,主要是不同地區的日曬程度不同而已。人的高矮是食物不同所造成,不是基因差異。

除了皮膚顏色以外,人類之下也沒有不同民族的再分類。猶太人、阿拉伯人、中國人、印度人、日本人都只是住在不同地方的同樣的智人(Homo Sapiens)。大家即使語言和生活習慣不同,但從基因層次看,大家根本沒什麼差異。

曹興誠認為,如果今天蔣萬安要推動「台北市民族」這個名詞,大家會覺得是來騙的;因為「台北市民族」根本無法定義。「中華民族」和「台北市民族」一樣,根本無法定義。這個名詞當初被國民黨創造出來,又被共產黨沿用,都是來騙的。所以,世界上並沒有一個特別的民族叫中華民族。台灣人就是生活在台灣的智人,並不「屬於」一個子虛烏有的「中華民族」。

第三課:「台灣自古就是中國領土」是一派胡言

曹興誠引述電影「出埃及記(Exodus 1960) 主題歌詞指出,「 這塊土地是我的,上帝給了我這塊土地(This land is mine. God gave this land to me)」;那是胡扯。因為地球上任何土地從來就不是上帝給誰的「固有」領土。土地歸誰,從來都靠武力奪取或交易轉讓。

所以他認為,說什麼「台灣自古就是中國領土」根本是一派胡言。領土只存在於當下,沒有人擁有什麼「自古」留下來的「領土」。

第四課:以武力改變現有的領土現狀必遭世界制裁

曹興誠闡述,過去人類生活主要靠農漁牧礦,所以掌控土地很重要。但進入21世紀,經濟發展的主要動力來自知識和科技。為爭取土地而打得你死我活,全無必要。以台灣為例,七十年來,國民所得成長了300倍,土地有任何增加嗎?沒有。

他表示,進到21世紀,人類普遍應該了解,為土地大動干戈既無必要,也絕對得不償失。所以「尊重領土現狀,禁止武力掠奪」是普世規範。俄國普丁攻打烏克蘭,違反國際規範,造成生靈塗炭,不僅現在成為國際戰犯遭到通緝,他未來失勢後,在俄國也必然會被法辦或鞭屍。所以,任何人不得以武力改變現有的領土現狀,包括中共,否則必遭世界制裁。

第五課:中共施展騙術,馬英九們幫中共勸台灣人投降

曹興誠細數中共為奪取台灣進而控制西太平洋,但又害怕國際制裁;所以施展10項騙術,包括:

1. 偽稱台灣是「中國」固有領土;並把其中「中國」的含義偷渡為「 中華人民共和國」。

2. 偽稱「 中華民國」已經滅亡,並於南京中山陵豎立中華民國墓碑。

3. 扭曲聯合國的2758號決議文,偽稱該決議文承認中國擁有台灣主權。

4. 宣傳台灣人和中國人同屬「中華民族」,卻從未定義何謂「中華民族」。

5. 宣傳統一是民族「大業」,卻避談統一就是接受中共一黨專政。

6. 宣傳「血濃於水」,卻避談中共殺害了無數的中國人。

7. 宣傳統一可以促成「偉大民族復興」,卻從不定義何謂「偉大」?何謂「復興」?。

8. 把台灣人拒絕接受中共統治,宣傳為「台獨陰謀」。

9. 明明是中共擴充地盤的野心造成兩岸局勢緊張,卻誣指「台獨」造成兩岸不安。

10. 明明侵台是「國」對「國」的侵略,卻偽稱侵台為中共「國內事務」,外國不得干預。

曹興誠說,以上所列的種種騙術,都可以證明中共毫不講理,是邪惡的流氓組織。過去兩蔣規定國民黨不得與中共接觸、談判、妥協,因為他們知道鬥不過中共的陰險狡詐。所以,馬英九們,你們自以爲聰明,喜歡與中共勾勾搭搭,還附和中共的騙術,非常危險。你們天天呼籲不要戰爭,表面上面裝作悲天憫人,其實你們是在幫中共勸台灣人投降。

曹興誠直言,如果台灣被中共吞併,台灣人真的被中共統治,他們的命運和生死,馬英九們從來沒關心過,他直言,要馬英九們不要侮辱台灣人的智商。