曹興誠看馬英九們：附和中國騙術勸降國人　侮辱台灣人的智商

馬英九16日在紐約演講引發軒然大波，聯電前董事長曹興誠臉書提出五項觀點，其一包括不應仇美反美；其二台灣人並非子虛烏有的「中華民族」；其三領土只存在於當下；「台灣自古就是中國領土」根本一派胡言，其四任何人不得以武力改變現有的領土現狀，否則必遭世界制裁；馬英九們表面上面裝作悲天憫人，其實是在幫中共勸台灣人投降。

馬英九美東時間16日下午在美國紐約大學（NYU）發表演說，提及建議美國與國際社會應該鼓勵兩岸和談，並敦促兩岸回歸「九二共識」避免戰爭，並直指部分美國人士「意圖把台積電當武器，意圖把台灣當戰場」，不顧台灣人安危福祉「讓台灣變成第二個烏克蘭」。

曹興誠20日在臉書抨擊，馬英九言論「令人嘩然」，他指出，美國不論民主黨或共和黨，都避免迫使台灣與中國進行不對等的談判；因為兩黨都認為，這樣做會破壞區域穩定，並對台灣的民主制度造成威脅。馬英九卻要求美國來逼迫台灣人走上談判桌。

曹興誠認為，「九二共識」在2019年已經被習近平定調為「一個中國原則」，也就是：兩岸只能容得下「一個」中華人民共和國，而「中華民國」必須消滅。「馬英九現在還要台灣遵守『九二共識』，他是傻？還是壞呢？」

曹興誠批評，針對俄烏戰爭，台灣許多馬英九們，總喜歡說這是美國軍火商的陰謀，說他們鼓勵澤倫斯基去挑釁普丁，所以引起戰爭。不管這個理論多麼荒唐，馬英九們始終津津樂道。馬英九在紐約又重彈這種不通的邏輯，不去譴責中共對台灣日益加重的武力威脅，卻顛倒是非，說美國想把台灣變成烏克蘭一樣的戰場；暗指美國為了軍火利益挑起兩岸緊張關係，同時替中共掩飾其元凶角色。

曹興誠的五堂課 其一：不可反美、仇美

曹興誠首先指出，馬英九們應該要了解，1950年代初期，台灣國民個人所得每年只有一百多塊美金，現在達到三萬多美金，成長三百多倍。二戰後凡與美國合作的國家都像台灣一樣，經濟、社會飛躍成長。這股成長的動力，來自美國鼓勵創新的資本體制，使能不斷推出新科技、新產品，並拓展出全世界的需求。

中國過去反美、仇美三十年，弄得經濟一貧如洗；1979年鄧小平去美求救，得到美國的幫助，中共才得到奇蹟式的成長。但今天中共惹惱了美國，逐漸被「脫鉤斷鍊」，其經濟已經下滑，企業紛紛破產。不靠美國，國民黨、共產黨都只是廢物。今天中共反美、仇美，馬英九們也跟著幫腔，基本上不懂歷史。現在台灣引以為傲的晶圓製造技術當初從何而來？不正是美國嗎？所以，台灣不可以反美、仇美！這是第一課。

其二：台灣人並非子虛烏有的「中華民族」

曹興誠指出，現代的基因學告訴我們，地球上所有人類的基因99.9％都相同，都屬於哺乳綱、靈長目、人科、人屬下的「智人」種（學名為Homo sapiens）。除了智人，並沒有其他黑、白、黃、紅的人種分類。人皮膚顏色不同，主要是不同地區的日曬程度不同而已。人的高矮是食物不同所造成，不是基因差異。

除了皮膚顏色以外，人類之下也沒有不同民族的再分類。猶太人、阿拉伯人、中國人、印度人、日本人都只是住在不同地方的同樣的智人（Homo Sapiens）。大家即使語言和生活習慣不同，但從基因層次看，大家根本沒什麼差異。

曹興誠認為，如果今天蔣萬安要推動「台北市民族」這個名詞，大家會覺得是來騙的；因為「台北市民族」根本無法定義。「中華民族」和「台北市民族」一樣，根本無法定義。這個名詞當初被國民黨創造出來，又被共產黨沿用，都是來騙的。所以，世界上並沒有一個特別的民族叫中華民族。台灣人就是生活在台灣的智人，並不「屬於」一個子虛烏有的「中華民族」。

第三課：「台灣自古就是中國領土」是一派胡言

曹興誠引述電影「出埃及記（Exodus 1960) 主題歌詞指出，「 這塊土地是我的，上帝給了我這塊土地（This land is mine. God gave this land to me）」；那是胡扯。因為地球上任何土地從來就不是上帝給誰的「固有」領土。土地歸誰，從來都靠武力奪取或交易轉讓。

所以他認為，說什麼「台灣自古就是中國領土」根本是一派胡言。領土只存在於當下，沒有人擁有什麼「自古」留下來的「領土」。

第四課：以武力改變現有的領土現狀必遭世界制裁

曹興誠闡述，過去人類生活主要靠農漁牧礦，所以掌控土地很重要。但進入21世紀，經濟發展的主要動力來自知識和科技。為爭取土地而打得你死我活，全無必要。以台灣為例，七十年來，國民所得成長了300倍，土地有任何增加嗎？沒有。

他表示，進到21世紀，人類普遍應該了解，為土地大動干戈既無必要，也絕對得不償失。所以「尊重領土現狀，禁止武力掠奪」是普世規範。俄國普丁攻打烏克蘭，違反國際規範，造成生靈塗炭，不僅現在成為國際戰犯遭到通緝，他未來失勢後，在俄國也必然會被法辦或鞭屍。所以，任何人不得以武力改變現有的領土現狀，包括中共，否則必遭世界制裁。

第五課：中共施展騙術，馬英九們幫中共勸台灣人投降

曹興誠細數中共為奪取台灣進而控制西太平洋，但又害怕國際制裁；所以施展10項騙術，包括：

1. 偽稱台灣是「中國」固有領土；並把其中「中國」的含義偷渡為「 中華人民共和國」。

2. 偽稱「 中華民國」已經滅亡，並於南京中山陵豎立中華民國墓碑。

3. 扭曲聯合國的2758號決議文，偽稱該決議文承認中國擁有台灣主權。

4. 宣傳台灣人和中國人同屬「中華民族」，卻從未定義何謂「中華民族」。

5. 宣傳統一是民族「大業」，卻避談統一就是接受中共一黨專政。

6. 宣傳「血濃於水」，卻避談中共殺害了無數的中國人。

7. 宣傳統一可以促成「偉大民族復興」，卻從不定義何謂「偉大」？何謂「復興」？。

8. 把台灣人拒絕接受中共統治，宣傳為「台獨陰謀」。

9. 明明是中共擴充地盤的野心造成兩岸局勢緊張，卻誣指「台獨」造成兩岸不安。

10. 明明侵台是「國」對「國」的侵略，卻偽稱侵台為中共「國內事務」，外國不得干預。

曹興誠說，以上所列的種種騙術，都可以證明中共毫不講理，是邪惡的流氓組織。過去兩蔣規定國民黨不得與中共接觸、談判、妥協，因為他們知道鬥不過中共的陰險狡詐。所以，馬英九們，你們自以爲聰明，喜歡與中共勾勾搭搭，還附和中共的騙術，非常危險。你們天天呼籲不要戰爭，表面上面裝作悲天憫人，其實你們是在幫中共勸台灣人投降。

曹興誠直言，如果台灣被中共吞併，台灣人真的被中共統治，他們的命運和生死，馬英九們從來沒關心過，他直言，要馬英九們不要侮辱台灣人的智商。