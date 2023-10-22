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「人選之人」奪金鐘迷你劇兩大獎 蔡英文盼台灣自由民主的沃土創作出更多多元作品

By 娛樂組, 台灣英文新聞－記者
2023/10/22 10:33
影集「人選之人–造浪者」榮獲第58屆電視金鐘獎金鐘獎迷你劇集導演獎及迷你劇集獎（圖／中央社）

影集「人選之人–造浪者」榮獲第58屆電視金鐘獎金鐘獎迷你劇集導演獎及迷你劇集獎（圖／中央社）

第58屆金鐘獎頒獎典禮昨（21）晚落幕，人選之人奪金鐘迷你劇兩大獎，曾推薦該劇的總統蔡英文半夜透過臉書，感謝影視工作者帶給大家的陪伴與感動，她希望大家在台灣自由民主的沃土中，創作出更多多元且觸動人心的作品。

「人選之人－造浪者」一舉拿下第58屆金鐘獎迷你劇集導演獎及迷你劇集獎。導演林君陽表示，相信台灣戲劇會越來越好；製作人林昱伶表示，戲劇會提醒人們要珍惜台灣的自由民主多元。

蔡總統昨日晚間在臉書上恭喜第58屆金鐘獎所有得獎者，也感謝所有廣播人、電視人，陪伴觀眾度過許多的喜怒哀樂。她提及，在台灣有許多充滿熱忱的影視工作者，持續製作出優質、多元的內容，除了有一代又一代的新血加入，資深工作者的經驗傳承，也十分珍貴。總統舉出道40年的胡瓜為例，讚譽他年年出席金鐘獎，展現對影視產業的尊重與熱愛。

蔡英文表示，打開電視、連上網路，就能看見各式各樣，不同題材與類型的節目和戲劇，有令人捧腹大笑的綜藝節目、掀起風潮的選秀節目、實境秀，也有用在地歌曲認識本土文化的外景節目。

蔡英文說，不僅如此，大家也透過戲劇去探討各式各樣的議題。她曾經在社群上推薦過的「人選之人—造浪者 Wave Makers」，透過政治工作者的生活日常，不只讓大家更了解台灣民主制度的運作，也帶起了許多議題的討論。「人選之人」的製作人林昱伶在得獎感言中提到，「戲劇的力量提醒我們，我們需要珍惜台灣的自由，民主多元。」

蔡英文認為，正是因為台灣的自由，能產出不同題材的內容，也因為台灣的多元包容，讓每一個人都可以成為自己想成為的樣子，也都可以不只有一種樣子。在台灣可以像米可白、王伯源是兒童台的哥哥姊姊，也可以成為節目主持人、演員；樂團主唱楊大正，也可以是很好的演員。

蔡英文還表示，把掌聲獻給所有在幕前、幕後努力的廣播人與電視人，感謝各位帶給大家的陪伴與感動，也希望所有影視工作者，都能跟陳漢典一樣保持熱情，在台灣自由、民主的沃土中，創作出更多多元且觸動人心的作品。
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更新時間 : 2023-10-22 19:10 GMT+08:00

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