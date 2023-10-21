人紅就得現出原形 中國百萬粉絲微博帳號強迫實名制

中國加大對自媒體審查，追蹤人數達百萬的微博網紅帳號將被迫公布真實姓名，連新浪微博執行長王高飛都率先測試了這項功能。消息一出網民反應兩極，有人大力支持，有人稱「細思極恐」。

微博帳號「來去之間」的王高飛，被發現個人說明頁出現了真名以及職業資訊（訊息傳輸、軟件和信息技術服務人員），他 20 日貼文回應，「老粉都知道，爭議功能自己先用，自己做的菜自己先吃。」證實了這項政策不日便會實施。

王高飛 16 日在微博就透露了這項消息，表示將先針對有 100 萬以上粉絲的帳號，未來可能擴大至 50 萬以上的博主。他還建議，若不想見光死，大可開始刪粉絲。目前王高飛的追蹤人數顯示 96 萬人。

根據自由亞洲電台，10 月底之前，所有破百萬粉絲的「大 V」（擁有龐大粉絲的官方認證帳號）將實施實名制，50 萬粉絲者則是 12 月底前必須「現出真身」，許多大 V 已於本周起陸續收到微博通知。

對於這項規定，支持者稱影響力大的大 V ，本就應該擔起社會責任，尤其涉及時政、財經議題，實名並不為過。反對者稱，此舉傷害隱私權，恐會激化網路霸凌、肉搜情事、被詐騙集團濫用資訊，就連以愛國著稱的博主「帝吧官微」，都酸這根本是「官方開盒」。

微博帳號「杜淦天」直言，此舉真是細思極恐。公民個人訊息本就容易被「開盒」、「出道」，多少人因為隱私洩露遭到網路暴力，在精神和肉體上受到侮辱。堵人的嘴不如好好梳理公（官方）與民（大V）的關係，這般製造官民割裂，真是讓親者痛仇者快。



微博「來去之間」個人說明。（圖／擷自微博）