加薩醫院爆炸事件法國罕見表態：非以色列所為

對於加薩走廊阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）本月17日遭襲事件，法國軍事情報局表示，該起爆炸並非以色列所導致的，很可能是巴勒斯坦方火箭發射失誤造成的。

根據路透社，加薩衛生部指責以色列進行空襲，以色列則稱是武裝團體發射飛彈失誤所造成的，但並未明確指出是哪個團體所為。

法國軍情局（DRM，Direction du renseignement militaire）表示，他們不認為這是以色列所發出的空襲，最有可能的情況是巴勒斯坦火箭發射失誤。

DRM解釋道，彈坑尺寸太小，不可能是以色列飛彈造成的，該火箭的裝填火藥量約5公斤，巴勒斯坦武裝團體擁有這種小口徑的火箭，而以色列炸彈或飛彈的最小裝填量則遠大於此。

報導指出，法國國防部通常不會公布此類信息，但因為以巴雙方互相推託，說法截然不同，因此在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的指示下，當局決定公布調查結果。

此外，DRM也排除了各種可能性，包括以色列「鐵穹」防空系統的碎片或被攔截的導彈所致的可能性。

DRM的分析大多來自以公開的信息，包括醫院結構的輕微的損壞、僅一些窗戶破碎、少數損毀的車輛，以及爆炸現場民用物品也相對不多。

不過，DRM無法提供確切的火箭發射點、沒有將責任歸咎於任何特定團體，也拒絕估計死亡人數，DRM僅表示，依據破壞力來看，死亡人數可能少於471人。

巴勒斯坦官員稱，該起醫院爆炸事件造成471人罹難，路透社週四所看到的一份美國情報也認為，以色列並非造成這起爆炸的兇手，而死亡人數估計在100至300人之間。