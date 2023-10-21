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災民一天只吃一餐 首批物資送入加薩恐是滄海一粟

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/21 18:07
2023年10月21日，埃及、加薩邊界拉法口岸開啟，物資開始運進加薩。（圖／路透社Ibraheem Abu Mustafa）

2023年10月21日，埃及、加薩邊界拉法口岸開啟，物資開始運進加薩。（圖／路透社Ibraheem Abu Mustafa）

在戰火下流離失所，又遭斷水斷電斷糧的加薩人民，終於盼來補給。首批人道物資 21 日獲准從埃及邊境拉法（Rafah）口岸輸往加薩，但僅 20 輛卡車，實是杯水車薪。

半島電視台報導，根據伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas），載運醫療用品與食品（罐頭）的車隊 20 日駛進加薩。在此之前，已有載滿 3,000 噸物資的 200 多輛卡車滯留在邊境多日，等待馳援加薩。

聯合國緊急救援協調官 Martin Griffiths 對援助終於通關表示歡迎，稱這是多方多日努力交涉的結果，盼能在無條件的情況下，持續將食糧、水、醫療用品與燃料安全送入戰區。

為了報復哈瑪斯 7 日發動突襲，以色列已封鎖加薩兩周，切斷所有民生需求供應。半島電視台資深特派員 James Bays 表示，以巴衝突之前，每日加薩能獲得 100 車補給，20 輛真是「滄海一粟」。

遭到圍城的 230 萬巴勒斯坦居民，許多人每天只能吃一餐，飲水極度短缺，不僅得採取配給制，還不得不飲用水井汲取的髒水。以色列連日轟炸，醫院每日收治數千名傷患，藥品、發電機所需燃料也早就告急。

世界糧食計劃署（World Food Program）執行主任 Cindy McCain 表示，20 台車遠遠不夠，在缺水缺電缺量的情況下，饑荒與疾病將隨之而來，必須加快援助腳步。
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更新時間 : 2023-10-21 21:07 GMT+08:00

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