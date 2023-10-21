柯文哲提財政改革反對大撒幣 行政院駁：謊言說一百次也不會成真

民眾黨總統參選人柯文哲 20 日提出財政改革四大方針，主張強化財政紀律，超徵先還債，批評執政黨亂撒幣。對此，行政院予以駁斥，稱柯文哲以不實內容攻擊施政，「謊言說一百次也不會成真。」

柯文哲 20 日在「找回財政紀律」政策發布記者會中，強調守住人民血汗錢的決心，反對債留曾孫、信貸台灣。柯文哲指出，如 3 月的普發現金，就是民進黨明明歲入估算過低才會年年超徵的結果，國債愈來愈高，代表政府預算書有問題。

柯提出的改革重點有四，分別為：

重建補助款、統籌款之分配機制：成立統籌分配稅款委員會，公開透明，中央地方雙贏。 地方財政自主、均衡發展：避免中央集權集錢，增加地方分成、還稅地方，各縣市統一分配標準。 翻新稅制，改革課稅不公：召開「全國賦稅改革會議」，檢討不合時宜稅制，勞動、資本分離課稅，避免富人逃稅。 財政紀律，不再胡亂撒幣：終結長期超徵的假象，特別預算正常化，拒絕空白授權，還有「超徵先還債」。

對於柯文哲的「指教」，行政院發言人林子倫 20 日反駁稱，財政部已推多項稅制改革，包含房地合一稅、個人未上市（櫃）股票交易所得計入基本所得額課稅及實施個人受控外國企業制度。

林子倫表示，有關財政收支劃分法部分，中央統籌分配稅款皆按公式分配，中央並無指定用途，且地方稅收占比多高於其他單一國家（如荷蘭、英國、義大利等），證明台灣並無中央集錢集權之實。

稅課收入編列部分，林子倫指出，財政部每年預算編列皆考量國內外經濟情勢，近期因政府挹注投資有成，國內經濟成長優於全球表現，致使相關稅收高於預期，應視為優良施政之展現，柯文哲批評失其公允。

他進一步說明，特別預算部分，近年因全球經濟、政治及疫情等情勢變化，政府透過編列特別預算方式提升國家韌性以快速因應各項變化，皆遵循預算法，經立法院審議通過，嚴守財政紀律。

他提到，政府已多次就相關議題進行澄清說明，但柯文哲仍充耳不聞，以不實內容攻擊政府施政，令人遺憾。