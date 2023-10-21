【2024台灣總統大選】國人是否支持民進黨完全執政？兩個月流失13%支持者

2024 台灣總統與立委大選，已剩不到三個月。民進黨總統候選人賴清德年初即喊出「總統當選，國會過半」，希望延續民進黨八年完全執政，台灣民意基金會今（21）日發表「國人是否支持民進黨2024繼續完全執政」10月即時民調，為今年的第3次。

當調查問道「民進黨希望明年『總統當選，國會過半』，繼續完全執政，請問您支不支持？」，有15.8%調查對象表示非常支持，15.8%還算支持，23.5%不太支持，35.5%一點也不支持，8.7%沒意見，0.7%不知道或拒答。意即有59%的選民不支持、32%的選民支持民進黨2024繼續完全執政。

台灣民意基金會表示，在今年5月及8月各做過一次全國性調查，與8月相比，支持民進黨2024「總統當選，國會過半」的人減少12.9%，不支持的人也增加12.9%，一個百分點約等於19.3萬選民，意味著民進黨在過去2個月中，流失近250萬人的支持，同時也增加250萬新的敵對者。

若5月相比，支持民進黨2024「總統當選，國會過半」的人減少7.9%，不支持者增加8.4%。



（圖／台灣民意基金會）

民意基金會指出，從民調可看出，過去5個月的選舉部署、動員和努力，不但沒有贏得更多人支持民進黨「總統當選，國會過半」的目標，反而流失數以百萬計的大量支持者，競選效能明顯不彰，箇中原因為和？值得深究。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。 訪問期間是 2023 年 10 月 15-17 日3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人。

抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人 口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。