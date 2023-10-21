Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 台灣2024總統立委選舉

【2024台灣總統大選】國人是否支持民進黨完全執政？兩個月流失13%支持者

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/21 16:06
國人對2024繼續完全執政態度（圖／台灣民意基金會）

國人對2024繼續完全執政態度（圖／台灣民意基金會）

2024 台灣總統與立委大選，已剩不到三個月。民進黨總統候選人賴清德年初即喊出「總統當選，國會過半」，希望延續民進黨八年完全執政，台灣民意基金會今（21）日發表「國人是否支持民進黨2024繼續完全執政」10月即時民調，為今年的第3次。

當調查問道「民進黨希望明年『總統當選，國會過半』，繼續完全執政，請問您支不支持？」，有15.8%調查對象表示非常支持，15.8%還算支持，23.5%不太支持，35.5%一點也不支持，8.7%沒意見，0.7%不知道或拒答。意即有59%的選民不支持、32%的選民支持民進黨2024繼續完全執政。

台灣民意基金會表示，在今年5月及8月各做過一次全國性調查，與8月相比，支持民進黨2024「總統當選，國會過半」的人減少12.9%，不支持的人也增加12.9%，一個百分點約等於19.3萬選民，意味著民進黨在過去2個月中，流失近250萬人的支持，同時也增加250萬新的敵對者。

若5月相比，支持民進黨2024「總統當選，國會過半」的人減少7.9%，不支持者增加8.4%。

【2024台灣總統大選】國人是否支持民進黨完全執政？兩個月流失13%支持者

【2024台灣總統大選】國人是否支持民進黨完全執政？兩個月流失13%支持者
（圖／台灣民意基金會）

民意基金會指出，從民調可看出，過去5個月的選舉部署、動員和努力，不但沒有贏得更多人支持民進黨「總統當選，國會過半」的目標，反而流失數以百萬計的大量支持者，競選效能明顯不彰，箇中原因為和？值得深究。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。 訪問期間是 2023 年 10 月 15-17 日3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人。

抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人 口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。
台灣民意基金會
游盈隆
民調
2024總統大選
民進黨
完全執政

相關新聞

侯友宜提「三大移工政見」　望能解決台灣缺工問題
侯友宜提「三大移工政見」　望能解決台灣缺工問題
2023/10/20 17:25
【2024台灣大選】賴佩霞正式喪失美國籍　郭台銘：打拚奮戰到最後
【2024台灣大選】賴佩霞正式喪失美國籍　郭台銘：打拚奮戰到最後
2023/10/19 17:40
【2024台灣總統大選】藍白合，你怎麼看？ 民意基金會：過半數國人支持
【2024台灣總統大選】藍白合，你怎麼看？ 民意基金會：過半數國人支持
2023/10/19 13:34
【藍白協商】柯辦周榆修:已申請退出民進黨 侯辦：民調初選並行是選項•民眾黨堅持民調AB案　
【藍白協商】柯辦周榆修:已申請退出民進黨 侯辦：民調初選並行是選項•民眾黨堅持民調AB案　
2023/10/19 12:05
【藍白合僵局】侯辦提初選方案11月初投票　陳其邁：民進黨曾辦過民主初選•可用「慘烈」形容
【藍白合僵局】侯辦提初選方案11月初投票　陳其邁：民進黨曾辦過民主初選•可用「慘烈」形容
2023/10/17 17:40

更新時間 : 2023-10-21 18:07 GMT+08:00

最受歡迎

萬聖節去哪玩？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
萬聖節去哪玩？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
按讚也不行？以巴衝突考驗新聞中立 6名BBC記者遭處分
按讚也不行？以巴衝突考驗新聞中立 6名BBC記者遭處分
【傳秘戀裕隆千金】涉打假球與上網簽賭•SBL球員吳季穎25萬交保　中華籃協: 永不錄用
【傳秘戀裕隆千金】涉打假球與上網簽賭•SBL球員吳季穎25萬交保　中華籃協: 永不錄用
韓劇「大力女子姜南順」收視9.8%破「都奉順」紀錄　神力女子與帥警共同調查毒品犯罪
韓劇「大力女子姜南順」收視9.8%破「都奉順」紀錄　神力女子與帥警共同調查毒品犯罪
【人工生殖•精子掉包】妻產6子均無血緣　台灣嘉義地院判男子仍是父親
【人工生殖•精子掉包】妻產6子均無血緣　台灣嘉義地院判男子仍是父親
以色列與哈瑪斯的決戰場 為何現代軍隊都怕地道戰？
以色列與哈瑪斯的決戰場 為何現代軍隊都怕地道戰？
【信不信由你】國民黨總統參選人侯友宜競辦關公像「青龍偃月刀」突墜地 命理師警告會出事？
【信不信由你】國民黨總統參選人侯友宜競辦關公像「青龍偃月刀」突墜地 命理師警告會出事？